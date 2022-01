Brexit news : le Royaume-Uni est le premier à déployer un nouveau traitement contre les allergies aux arachides | Sciences | Des nouvelles

Le NHS England a conclu un accord pour un médicament qui diminue la gravité des symptômes, y compris l’anaphylaxie. Palforzia, qui est administré par voie orale, sera disponible pour jusqu’à 600 enfants âgés de 4 à 17 ans la première année et 2 000 l’année suivante.

Cela soulagera le stress d’un enfant sur 50 au Royaume-Uni qui souffre d’une allergie aux arachides.

Cela allégera également le fardeau de leurs familles – qui doivent constamment s’inquiéter de manger des aliments contaminés et transporter des injections d’adrénaline pour traiter une réaction allergique potentiellement mortelle.

Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, a déclaré que le médicament aiderait à « réduire la peur et l’anxiété des patients et de leurs familles qui pourraient vivre avec cette allergie depuis des années ».

Il a ajouté: « Ce traitement pionnier peut changer la vie des patients et de leurs familles et, grâce à l’accord conclu par le NHS, les gens d’ici seront les premiers en Europe à en bénéficier. »

Elle a ajouté: « Le traitement que nous avons reçu signifie qu’Emily est libérée des limites et de la peur que la moindre erreur puisse mettre sa vie en danger, et cela a supprimé toute la tension et l’inquiétude que le simple fait de manger nous pesait tous les jours. . «

Depuis le procès, Emily a pu assister à des fêtes en toute confiance, nourrir les animaux du zoo et prendre ses premières vacances à New York, a déclaré Mme Pratt.

Elle a expliqué que le changement « était particulièrement visible lors d’occasions spéciales comme les anniversaires, Noël et les jours fériés où il y a souvent des aliments spéciaux comme des gâteaux, des glaces et des friandises qui avaient invariablement des avertissements, » peuvent contenir des cacahuètes « ou des menus pas en anglais ».

Une étude de l’Imperial College de Londres a révélé que, sur les 187 personnes décédées d’anaphylaxie au Royaume-Uni de 1992 à 2018, au moins 86, soit 46%, souffraient d’allergies aux arachides ou à d’autres noix.

La nouvelle est un exemple de la façon dont le Royaume-Uni a devancé ses homologues européens depuis le Brexit.

Cela s’est notamment produit pendant la pandémie de coronavirus, lorsque le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a largement dépassé celui de l’UE pendant des mois.