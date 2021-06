Brexit news : le Royaume-Uni et l’UE conviennent d’un énorme pacte pour stimuler les affaires | Politique | Nouvelles

Un porte-parole de l’exécutif européen basé à Bruxelles a annoncé la décision aux journalistes après que les eurocrates ont décidé que le régime britannique de protection des données était aussi solide que celui du bloc. Cette décision est un grand coup de pouce pour les entreprises transmanche et les efforts de lutte contre la criminalité après le Brexit. Mais le dernier accord post-divorce comportera une “clause d’extinction” sans précédent limitant sa durée à seulement quatre ans.

Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a déclaré : « Après des mois d’évaluations minutieuses, nous pouvons aujourd’hui donner aux citoyens de l’UE la certitude que leurs données personnelles seront protégées lorsqu’elles seront transférées au Royaume-Uni. Il s’agit d’un élément essentiel de notre nouvelle relation avec le Royaume-Uni. C’est important pour la fluidité des échanges et la lutte efficace contre la criminalité.

Le porte-parole de la Commission a ajouté : « Les données personnelles peuvent désormais circuler librement de l’Union européenne vers le Royaume-Uni, où elles bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti par le droit de l’UE.

« Le système de protection des données du Royaume-Uni continue d’être basé sur les mêmes règles qui étaient applicables lorsque le Royaume-Uni était un État membre de l’UE.

“Les deux conclusions d’adéquation, bien sûr, incluent des garanties solides, telles qu’une clause d’extinction, pour la première fois dans une décision d’adéquation, qui limite la durée de l’adéquation à quatre ans.”

Les décisions d’adéquation, qui concernent le règlement général de l’UE sur la protection des données et une directive sur le traitement des données liées aux infractions pénales, y compris les victimes, les témoins et les suspects, entreront en vigueur aujourd’hui.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré : « Après plus d’un an de discussions constructives, il est juste que l’Union européenne ait officiellement reconnu les normes élevées de protection des données du Royaume-Uni. Ce sera une bonne nouvelle pour les entreprises, soutiendra la poursuite de la coopération entre le Royaume-Uni et l’UE et aidera les autorités répressives à assurer la sécurité des personnes. »

Un refus de Bruxelles de maintenir les flux de données aurait pu coûter jusqu’à 1,6 milliard de livres à l’économie britannique.

En raison de la clause d’extinction du bloc, l’accord devra être à nouveau renégocié dans quatre ans.

Les responsables de l’UE devraient surveiller de près les projets britanniques de libéralisation de ses normes de protection des données.

Le Premier ministre Boris Johnson a chargé un groupe de travail spécial de déterminer si des ajustements aux régimes de transfert de données existants au Royaume-Uni pourraient aider à donner un coup de pouce au Brexit.

Mais cela risque d’effrayer les eurocrates, qui insisteront sur le fait qu’ils doivent réexaminer tout changement apporté aux systèmes britanniques.

Le porte-parole de la Commission a ajouté : « Nous suivons bien entendu très activement les développements au Royaume-Uni.

Les députés européens ont appelé à une position ferme vis-à-vis de tout ce qu’ils considèrent comme une déréglementation par les autorités britanniques en ce qui concerne le traitement des données sensibles.

Le Parlement européen souhaite que le bloc suspende immédiatement les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni si ses demandes ne sont pas satisfaites.

Ils craignent que les règles de surveillance du Royaume-Uni et les exemptions pour les immigrants nécessitent un examen beaucoup plus minutieux de la part de Bruxelles.

L’accord d’aujourd’hui a été conclu avant la fin d’une période de transition de six mois pour la poursuite du partage des données inscrite dans le pacte commercial post-Brexit.