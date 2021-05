Brexit news: Le Royaume-Uni et l’UE menacés de poursuites judiciaires à propos de l’accord sur le Brexit – «Dommages infligés» | Politique | Nouvelles

Edwin Poots, du DUP, a déclaré qu’il avait chargé des experts juridiques de se pencher sur le protocole d’Irlande du Nord, qui est mis en œuvre depuis janvier dans le cadre des négociations de divorce convenues en 2019. Accusant que l’accord est inconstitutionnel, il a déclaré que l’accord avait causé un obstacle au commerce et risquait de porter atteinte à l’intégrité du Royaume-Uni.

M. Poots a déclaré: “En fin de compte, le protocole doit disparaître.”

Le protocole d’Irlande du Nord a effectivement créé une frontière commerciale le long de la mer d’Irlande, les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers la province doivent être soumises à des contrôles douaniers pour s’assurer qu’elles sont conformes aux règles et réglementations de l’UE.

Cependant, la mesure a mis en colère les syndicalistes, qui l’accusent de perturber le commerce au Royaume-Uni et disent qu’elle enfreint les termes de l’accord du Vendredi saint.

M. Poots a déclaré qu’il se préparait à intenter une action en justice contre le gouvernement britannique et l’UE pour l’introduction des contrôles douaniers.

“J’ai l’intention d’engager une procédure judiciaire contre le Protocole”, a déclaré M. Poots.

«J’espère que le ministère de l’Économie et le ministère de la Santé – car cela a des implications majeures pour les médicaments et les dispositifs médicaux – se joindront à nous pour prendre des mesures contre l’Union européenne et le gouvernement britannique pour les dommages qu’ils infligent à tous. du peuple d’Irlande du Nord. “

Il a dit qu’un éminent QC a été nommé et “examine actuellement tous les aspects de ce protocole”.

“Cela a été imposé par Westminster, payé par Westminster pour apaiser les demandes de Dublin et même des partis pro-Protocole, c’est-à-dire le Sinn Fein, le SDLP et le Parti vert et par conséquent, chaque consommateur ressentira la douleur de ce protocole. ,” il ajouta.

La menace de poursuites judiciaires intervient après que M. Poots a annoncé qu’il se présentait pour remplacer Arlene Foster à la tête du DUP.

Plus à venir…