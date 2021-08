Brexit news : le Royaume-Uni garantit des tournées sans visa pour les musiciens dans 19 pays de l’UE | Politique | Nouvelles

Cela survient après que des artistes de premier plan, tels que Sir Elton John et Ed Sheeran, aient critiqué le gouvernement pour avoir « raté » les tournées dans les pourparlers sur les relations post-Brexit avec Bruxelles. Le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports a annoncé que les musiciens et interprètes britanniques pourront tourner librement dans 19 pays de l’UE. Dans le cadre de l’accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE, les musiciens et interprètes en tournée ne sont pas automatiquement garantis de voyager sans visa dans le bloc, mais cet accord contribue grandement à résoudre ce problème.

Les militants avaient déclaré que l’industrie était confrontée à des coûts dévastateurs et à des formalités administratives.

DCMS a déclaré : « Nous voulons que les fantastiques interprètes et autres professionnels de la création du Royaume-Uni puissent tourner à l’étranger.

“Nous avons parlé à chaque État membre de l’UE des problèmes auxquels sont confrontées nos industries créatives et culturelles qui cherchent à faire des tournées en Europe. Nous nous engageons activement avec les autres États qui n’autorisent pas les tournées sans visa et sans permis.”

La victoire pour les musiciens signifie qu’ils pourront tourner en Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Slovénie , et la Suède.

Les accords ont été conclus avec des gouvernements individuels et non avec Bruxelles.

Le gouvernement a déclaré que des pourparlers étaient en cours avec les autres pays de l’UE, dont l’Espagne, le Portugal et la Grèce, pour aligner leurs accords avec le Royaume-Uni.

Les règles permettent actuellement aux artistes en tournée et au personnel de soutien de visiter jusqu’à trois mois sans visa.

Malgré l’annonce des tournées sans visa, les militants se sont plaints que d’autres problèmes n’avaient pas été résolus.

Ils disent que les problèmes entourant les restrictions sur les kits de conduite de véhicules de tourisme dans l’UE ne sont pas encore résolus.

Il existe également des craintes concernant les règles relatives au transport transfrontalier de matériel et de marchandises, même si les musiciens et les interprètes peuvent voyager librement.

La première dispute a éclaté en janvier lorsque des musiciens ont accusé le gouvernement d’être veule après que des sources anonymes ont informé qu’il avait rejeté un accord avec l’UE sur les tournées sans visa.

Un initié de l’UE a affirmé que le Royaume-Uni avait rejeté un accord de tournée réciproque “ambitieux”.

« Je ne peux m’empêcher de remarquer qu’il a eu ses premiers tubes avant même que le Royaume-Uni ne devienne membre de l’Union européenne.

“Je pense donc qu’il y a probablement plus en jeu ici que de pures règles s’appliquant au sein de la Communauté européenne d’alors.

“Le talent est important et c’est pourquoi nous soutenons nos industries talentueuses.”

Le ministre du Brexit, qui était le négociateur en chef du futur accord sur les relations, a déclaré qu’il avait exhorté Sir Elton à utiliser ses contacts dans les États de l’UE pour abandonner les restrictions.

“Je pense que nous serions très heureux de cela, j’ai dit cela à Elton John et je le dirai aux autres”, a-t-il déclaré.

“Le pays a pris la décision de quitter l’Union européenne. Il a pris la décision de mettre fin à la libre circulation, et c’est ce que nous voulons réaliser. Et comme je l’ai dit, cela apporte un grand changement.”