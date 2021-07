Brexit news: le Royaume-Uni ne se mettra PAS en quatre alors que la ligne frontalière de l’UE éclate | Politique | Nouvelles

Les ministres de Westminster et de Stormont surveillaient de près le pic de la marche annuelle en Irlande du Nord au milieu de la colère des syndicalistes pro-britanniques contre les barrières commerciales post-Brexit. Le protocole est profondément impopulaire auprès des syndicalistes et des loyalistes car il crée une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et signifie que les règles de l’UE régissant le commerce des marchandises s’appliquent toujours dans la région.

Avant une déclaration parlementaire à la Chambre des lords de Lord Frost plus tard ce mois-ci, le gouvernement britannique a clairement indiqué que le pays ne «se plierait pas en quatre» envers l’Union européenne après que Bruxelles a déclaré qu’il avait été généreux sur les dispositions du protocole d’Irlande du Nord.

Une source du gouvernement britannique a également souligné l’importance de la protection de l’Accord de paix du Vendredi saint qui garantit la paix et la prospérité dans la région après les troubles.

Ils ont déclaré: «Nous voulons trouver la meilleure voie à suivre pour l’Irlande du Nord, nous sommes confiants dans un arrangement approprié.

« Mais nous ne nous plierons pas en quatre car nous devons assurer la protection de l’Accord de Belfast dans toutes ses dimensions.

“C’est un équilibre extrêmement délicat.”

Cela intervient alors que João Vale de Almeida, ambassadeur de l’UE auprès de l’Union européenne, a déclaré: «C’est la première fois dans l’histoire que l’Union européenne sous-traite le contrôle d’une partie de sa frontière extérieure à un pays tiers, ce que le Royaume-Uni a choisi d’être.

« Pouvez-vous imaginer une manière plus claire et plus affirmative de reconnaître la souveraineté britannique en sous-traitant en quelque sorte une partie de notre souveraineté dans le contrôle de notre frontière à un pays tiers ?

“Je pense que c’est très puissant en termes de combien nous investissons dans cette relation.”

LIRE LA SUITE: “Obama est inacceptable” Boris “rejette” le choix de Biden pour l’ambassadeur américain

« Cela contribue grandement à établir la confiance et à trouver des solutions aux problèmes.

“Nous espérons seulement que la même attitude sera là de l’autre côté et je n’ai aucune raison de ne pas faire confiance à cela.”

Le protocole gère le commerce entre l’Irlande du Nord et fait partie de l’accord de divorce sur le Brexit visant à éviter une frontière dure avec l’Irlande.

Selon les termes de l’accord, l’Irlande du Nord reste dans le marché unique de l’UE.