Brexit news : le Royaume-Uni perd patience avec les pourparlers avec l’UE Politique | Nouvelles

Brexit : Lord Frost parle de “déception” avec l’UE

Une nouvelle série de contrôles des marchandises dans les ports de Belfast et de Larne selon les termes du protocole a suscité la colère des syndicalistes qui estiment que l’Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni. Les pourparlers se poursuivent entre l’UE et le gouvernement britannique pour résoudre certains des problèmes avec de nombreux syndicalistes de Stormont qui ont appelé à sa suppression.

Cependant, le Royaume-Uni a affirmé que très peu de progrès étaient réalisés pendant les négociations techniques critiques en raison du « manque de coordination » de Bruxelles.

Sur les 26 problèmes identifiés par les négociateurs, environ 20 d’entre eux peuvent être résolus par la négociation technique.

Les plus importantes d’entre elles sont les normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les animaux et les produits d’origine animale.

L’approvisionnement en médicaments, les tarifs de l’acier et l’étiquetage des marchandises sont quelques-uns des autres problèmes qui doivent être résolus.

Les responsables britanniques ont mis à jour l’état actuel des pourparlers (Image: .)

Le protocole NI prévoit des contrôles dans les ports d’Irlande du Nord (Image: PA)

Des sources de Whitehall ont déclaré qu’il y avait eu des progrès considérables sur trois des questions tandis qu’un mouvement de base a été réalisé dans cinq autres.

Une source du gouvernement britannique a déclaré à l’Express : « Les progrès sont très lents.

“Nous leur avons proposé plusieurs solutions importantes [the EU] réduire la pression sur les entreprises d’Irlande du Nord, ce qui est la chose cruciale en ce moment sans succès.

“Nous ne perdons pas espoir, mais il faudra une certaine prise de conscience de Bruxelles avant de pouvoir faire de réels progrès.”

LIRE LA SUITE: Un accord commercial de 15 milliards de livres sterling avec la Norvège pourrait être conclu en quelques jours

Le port de Larne où une grande partie des marchandises arrivent à NI (Image: .)

Mais un responsable a déclaré qu’il estimait que les pourparlers étaient “inutiles” et a ajouté: “La partie européenne semble rester paresseuse, ce qui est pathétique.”

Le ministre du Brexit, Lord Frost, s’est rendu en Irlande du Nord pour rencontrer des représentants des entreprises et des communautés afin de discuter des défis auxquels ils sont confrontés après le départ de l’UE hier.

Il a déclaré que le protocole d’Irlande du Nord n’est pas durable sous la forme qu’il fonctionne actuellement.

Lord Frost a également appelé l’UE à faire preuve de plus de “bon sens” lorsqu’elle traite les problèmes découlant du protocole.

A NE PAS MANQUER :

Fureur britannique alors que la France exige que les règles de pêche pour Jersey soient retardées [LATEST]

Biden ressent un «lien spécial» avec Queen alors que la réunion sera annoncée [INSIGHT]

Carrie Symonds se voit confier un rôle central au G7 la semaine prochaine après avoir épousé Boris [REVEAL]



Tanaiste Leo Varadkar (Image: .)

Lord Frost a ajouté : « Le protocole repose sur un soutien intercommunautaire, mais cette situation risque de le saper.

«Notre priorité numéro un en tant que gouvernement britannique est la protection de l’Accord du Vendredi Saint dans toutes ses dimensions, nord-sud et est-ouest, et c’est la priorité absolue du protocole lui-même.

“Nous espérons que la Commission partage ce point de vue, même si c’est le cas, elle n’est pas toujours aussi claire qu’elle pourrait l’être.

“Il est difficile de voir que le protocole tel qu’il fonctionne actuellement pourrait être durable pendant longtemps et nous continuons d’envisager toutes les autres options.”

Les syndicalistes ont exprimé des inquiétudes concernant le protocole (Image: .)

Le Tánaiste irlandais Leo Varadkar a ajouté qu’il y avait une « volonté politique » en Irlande de résoudre les questions en suspens avec le Protocole.

S’exprimant ce matin, le vice-Premier ministre irlandais a ajouté: “Nous laisserons un espace pour un engagement technique constructif se poursuivre entre le Royaume-Uni et l’UE – mais je dois souligner que les seules solutions durables sont des solutions communes – et non une action unilatérale.”

Cela intervient après que l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni, João Vale de Almeida, a déclaré “qu’il n’y a pas d’alternative” au protocole d’Irlande du Nord, après que le chef du DUP a demandé sa suspension.

M. Vale de Almeida a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Tout d’abord, je ne pense pas que ces déclarations correspondent à la réalité. L’UE est politiquement, financièrement et émotionnellement, je dirais, engagée en faveur de la paix et de la prospérité pour tout le monde en Irlande du Nord .

Brexit : l’Irlande du Nord “utilisée comme un jouet”, selon Poots

“Le protocole n’est pas le problème, le Brexit a créé le problème en Irlande du Nord.

“Le protocole est une entreprise conjointe du Royaume-Uni et de l’Union européenne, c’est le droit britannique, le droit européen, le droit international, il n’y a pas d’alternative au protocole.

“Même ceux qui critiquent le protocole ne présentent pas d’alternative compatible avec les termes du Brexit donc le protocole est la solution, nous devons le mettre en œuvre et nous voulons le mettre en œuvre avec pragmatisme.”

Les accords commerciaux post-Brexit ont maintenu le pays constitutif du Royaume-Uni dans le marché unique et l’union douanière de l’UE malgré le départ du Royaume-Uni du bloc.