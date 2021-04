Brexit news: le Royaume-Uni pourrait intenter une action en justice contre l’interdiction des crustacés alors qu’une énorme querelle sur le Brexit éclate Politique | Nouvelles

La position annoncée par la Commission européenne empêche les pétoncles, palourdes, coques, huîtres et moules appelées mollusques bivalves d’être exportés vers le bloc à moins qu’ils ne soient prêts pour la consommation humaine après avoir été purifiés. Mais avec une menace distincte de poursuites judiciaires de la part de 20 entreprises conchylicoles contre le Royaume-Uni au sujet des accords post-Brexit avec l’UE, les ministres envisagent leurs options.

Hier soir, une source du gouvernement britannique a déclaré à Express.co.uk: «L’action intentée par les entreprises conchylicoles est décevante.

« Mais nous envisageons nous-mêmes une variété d’options pour agir contre le bloc, toutes les options restent sur la table. »

Jusqu’à la fin de la période de transition, les producteurs étaient en mesure d’exporter vers le continent des produits non purifiés tels que les muscles, qui seraient ensuite purifiés une fois arrivés à destination.

Mais depuis le 1er janvier, les entreprises n’ont pu envoyer que des crustacés pré-purifiés sur le continent.





C’est parce que l’UE a classé les eaux britanniques comme «classe B» au lieu des eaux les plus propres – catégorisées comme «classe A» – mettant en place les restrictions.

L’introduction de nouveaux contrôles et formalités administratives depuis la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre a également perturbé les exportations de poisson et de fruits de mer frais vers l’UE à la frustration et à la colère des organisations de pêche et des producteurs.

Andrew Jackson LLP représente les 20 entreprises de pêche dans le cadre de l’action judiciaire potentielle distincte contre le gouvernement britannique et examine actuellement un avis juridique.

Le partenaire Andrew Oliver, a déclaré: «Nous prenons l’avis d’un avocat de premier plan sur les actions du gouvernement en ce qui concerne l’accord commercial de l’UE et les assurances données par le gouvernement de faire des exportations de mollusques vivants.

LIRE LA SUITE: Le cauchemar des travailleurs: la crise de Starmer alors que les membres exigent que le Royaume-Uni rejoigne l’UE

Un porte-parole du ministère de l’Alimentation, de l’Environnement et des Affaires rurales, a déclaré: «La législation était claire que l’exportation de mollusques bivalves vivants à partir d’eaux de classe B pour purification pourrait se poursuivre après la période de transition.

«Notre correspondance avec la commission l’a confirmé.

«La commission a maintenant modifié ses règles d’importation, sans justification scientifique ou technique.

«Ils ont changé la loi pour justifier leur position en bloquant le commerce, ce qui a des répercussions sur les entreprises des deux côtés.»