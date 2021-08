Brexit news: le Royaume-Uni remportera un prix de 9 000 milliards de livres sterling alors que la «petite» UE a été remplacée | Politique | Nouvelles

in

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a déclaré qu’elle espérait conclure les négociations pour adhérer à l’Accord global et progressif (CPTPP) d’ici la fin de l’année prochaine. Le bloc de 9 000 milliards de livres sterling compte l’Australie, le Canada, le Japon et Singapour parmi ses membres, ainsi que le Brunei, le Chili, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et le Vietnam.

Mme Truss a déclaré que les négociations avec le bloc de 11 pays étaient au centre de l’agenda commercial “Global Britain” du gouvernement britannique après le Brexit.

Elle a souligné que la conclusion des pourparlers d’ici l’année prochaine permettrait au Royaume-Uni de bénéficier d’une énorme » croissance économique dans la région Asie-Pacifique.

Le ministre a ajouté : « Les deux tiers des classes moyennes du monde vivront en Asie d’ici 2030 et les types de produits qu’elles exigent sont les types de produits que la Grande-Bretagne produit, qu’il s’agisse de produits manufacturés de grande valeur, d’aliments et de boissons de qualité. , produits numériques et de données, services financiers.

Mme Truss a déclaré que le Royaume-Uni devait rechercher des opportunités commerciales au-delà de l’Union européenne, car la taille économique du bloc devrait diminuer.

Le député du sud-ouest de Norfolk a clairement indiqué : « L’UE représentera une plus petite proportion de l’économie mondiale dans 20 ou 30 ans et des pays comme le Vietnam ou la Malaisie, qui font partie du CPTPP, auront une plus grande part. “

Mme Truss espérait également que les États-Unis rejoindraient le partenariat après son départ en 2017 pour permettre l’avancement d’un accord commercial américano-britannique.

Elle a ajouté au podcast Payne’s Politics : « Les États-Unis étaient l’un des premiers partis du Partenariat transpacifique, et la nouvelle administration n’a pas indiqué qu’ils souhaitaient le rejoindre.

“Mais qui sait ce qui pourrait arriver à l’avenir.”

LIRE LA SUITE : « Un non-sens total ! » Le Trésor réplique à la dernière attaque du SNP contre Union

Pour faciliter le processus d’adhésion, le Royaume-Uni cherche également à conclure des accords commerciaux bilatéraux avec les pays du CPTPP.

Mme Truss a déclaré que des négociations devaient s’ouvrir avec le Canada et le Mexique dans les prochains mois.

Un accord commercial avec la Nouvelle-Zélande devrait également être conclu dans les prochains jours.