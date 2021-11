Brexit news: le Royaume-Uni retire 15 milliards de livres sterling de financement pour des projets de l’UE alors que la dispute s’intensifie | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que les relations entre le Royaume-Uni et l’UE s’éloignent de plus en plus, le plan de retrait des projets Horizon Europe, Copernicus et Euatom verra la Grande-Bretagne chercher à financer ses propres alternatives nationales. Le Royaume-Uni avait signé un contrat pour rester avec les trois projets après le Brexit. Cependant, les plans semblent changer à mesure que les hauts ministres envisagent de déclencher l’article 16 sur le protocole d’Irlande du Nord.

Les discussions sur la préparation du Royaume-Uni à son déclenchement s’accélèrent, les ministres et les responsables débattant actuellement de l’opportunité de tenir un vote parlementaire s’ils étaient contraints d’agir.

Si le Royaume-Uni le faisait, l’UE a averti cette semaine qu’elle serait confrontée à de « graves conséquences ».

Le bloc devrait riposter avec des tarifs punitifs sur les exportations britanniques de grande valeur, des contrôles plus stricts des camions britanniques et la suspension des accords de transfert de données avec le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni devrait contribuer 2,1 milliards de livres sterling par an au programme Horizon de sept ans afin de maintenir l’accès des scientifiques et chercheurs britanniques aux projets et financements paneuropéens.

Il a également obtenu l’accès au programme d’observation de la Terre Copernicus, jugé vital pour le secteur spatial britannique, tout en concluant un accord séparé sur la poursuite de la participation au programme de recherche nucléaire d’Euratom.

Cependant, l’entrée a été bloquée par l’UE bien que d’autres États non membres tels que la Norvège aient déjà reçu le statut d’association formel, ce qui signifie que les institutions britanniques manquent des opportunités de recherche et de financement.

Maintenant, un document gouvernemental divulgué, diffusé cette semaine à un sous-comité du Cabinet du Brexit, a révélé que les ministres pensent que le retard est une tentative délibérée de Bruxelles de créer un effet de levier dans les pourparlers sur l’Irlande du Nord.

Les responsables estiment également que les programmes cesseront bientôt d’être rentables.

Le document divulgué indique que même s’il y a de l’espoir que l’UE puisse se désamorcer, les départements ont été invités à préparer « des alternatives à chaque programme au cas où l’association ne s’avérerait pas possible dans un délai satisfaisant ».

La participation du Royaume-Uni à Horizon, Euratom et Copernicus serait également susceptible d’être utilisée comme levier dans la saga en cours du protocole d’Irlande du Nord.

Selon le dernier document du gouvernement, intitulé « L’approche du Royaume-Uni en matière de participation aux programmes de l’UE », un certain nombre d’actions ont été ordonnées pour aider à atténuer la menace.

Il est également entendu que Lord Frost, le ministre du Brexit, a travaillé avec Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, pour relancer une alternative britannique à Horizon Europe connue sous le nom de Discovery Fund.

Signe que la frustration à l’égard de Bruxelles atteint un niveau record, le document poursuit en affirmant que les travaux devraient commencer même si « les avantages du programme ne peuvent pas être pleinement reproduits dans les alternatives nationales » et le retrait « aurait un impact sur l’ambition de devenir une science superpuissance ».

Restaurer la place de la Grande-Bretagne en tant que leader mondial de la science est un élément clé de la vision de Boris Johnson pour la « Grande-Bretagne mondiale ».

La Grande-Bretagne a déjà franchi plusieurs étapes scientifiques et industrielles clés depuis son départ du bloc.

Dans le but de rivaliser avec la Chine, les États-Unis et l’UE, les aimants super puissants sont considérés comme faisant partie du secteur technologique du Royaume-Uni, un composant essentiel dans la production de semi-conducteurs et de batteries de véhicules électriques.