Brexit news: le Royaume-Uni «tenu à rançon» sur une pension de 85 milliards de livres dans l’UE – et VOUS paierez pendant 40 ans | Politique | Nouvelles

Et les experts de Facts4EU ont averti que la Grande-Bretagne était actuellement engagée à effectuer des paiements au bloc pendant plus de 40 ans – sans montant fixe en termes de montant qu’elle finira par payer. En utilisant les comptes de la Commission européenne pour 2019, le groupe de réflexion pro-Brexit a révélé que la valeur du fonds de retraite et de prestations de l’UE s’élevait à 84,47 milliards de livres sterling (98,1 milliards de dollars) à la fin de l’année.

Le chiffre a augmenté de 14,8 milliards de livres sterling (17,19 milliards de dollars) en 12 mois – en d’autres termes, de 21,4%.

La Commission a expliqué la forte augmentation en disant: «L’augmentation est principalement due à la perte actuarielle des hypothèses financières».

Dans l’intervalle, le rapport de Facts4EU a souligné qu’aucun montant fixe ne figurait dans l’accord de retrait de Mme May en termes de montant total dont le Royaume-Uni était redevable.

Leur mise en garde est appuyée par un avis publié par le Service de recherche de la bibliothèque de la Chambre des communes, qui déclare: «Il n’y a aucun coût définitif pour le règlement.

«Le coût final pour le Royaume-Uni dépendra d’événements futurs tels que les futurs taux de change et les budgets de l’UE.

“L’Office for Budget Responsibility estime que le coût net pour le Royaume-Uni pourrait être de 34 milliards de livres sterling.”

JUST IN: Boris Johnson est “ pris dans le Web de l’UE ” avec un calendrier de 15 ans

«Ce programme de financement illimité de l’UE a été accepté par le gouvernement britannique apaisant de l’UE de Mme May et de ses fonctionnaires britanniques pro-UE, et ils n’ont rien obtenu en retour.»

Il a ajouté: «Nous n’avons pas et n’avons jamais cru aux estimations de l’OBR pour les coûts totaux que le Royaume-Uni finira par payer à l’UE.

«Dans l’état actuel des choses, les chiffres officiels du gouvernement britannique montrent que le Royaume-Uni continue de verser des sommes à l’UE jusqu’en 2064.

«Très peu de choses sont actuellement signalées sur cette effroyable demande de rançon de l’UE.

«La Commission européenne ne l’a pas oublié et nous non plus.

“Facts4EU.Org continue de plaider en faveur d’une annulation de l’accord, car il reposait si clairement sur un retrait et un accord commercial acceptables que l’UE n’a jamais fournis.”

Une analyse distincte publiée par Facts4EU en janvier a indiqué que le Royaume-Uni avait jusqu’à présent versé 41 milliards de livres sterling à l’UE depuis le vote de départ en 2016.

Commentant, Martin Daubney, ancien député européen du Brexit Party, a déclaré à Express.co.uk: «L’idée même que les contribuables britanniques devraient payer dix milliards de livres de pensions de miel pour les députés, Ursula von der Leyen, M. Barnier et Guy Verhofstadt, en particulier bâtons dans le craw.

«L’idée qu’ils lèvent leurs lunettes au contribuable britannique alors qu’ils se vautrent dans leur retraite est la dernière insulte et la confirmation finale que nous avons fait la bonne chose pour couper le cordon ombilical de l’Union européenne le 31 décembre.

«Cela confirme absolument la position de Theresa May en tant que pire Premier ministre que la Grande-Bretagne ait jamais eu.»