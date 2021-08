Brexit news : le Royaume-Uni termine dernier au classement du marché unique « Designed against us » | Politique | Nouvelles

in

Brexit : Nigel Farage dénonce un marché unique « anticoncurrentiel »

Et le député conservateur Sir John Redwood a déclaré que les chiffres prouvent que le marché unique a été spécifiquement conçu pour retenir le Royaume-Uni – tout en soulignant la sagesse de rompre les liens avec Bruxelles. Le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a utilisé le tableau d’affichage du marché unique 2020 de la Commission européenne – le dernier à présenter le Royaume-Uni – pour examiner les avantages relatifs de l’adhésion, en termes de commerce de biens et de services avec d’autres pays de l’UE en pourcentage du PIB global.

En ce qui concerne les marchandises, le Royaume-Uni a terminé en bas de la pile, avec seulement 10,2 pour cent. La France était à 13,4%, l’Allemagne à 20,7% – et la Slovaquie à 63,7%.

Le Royaume-Uni n’a pas non plus fait beaucoup mieux dans un classement des services, terminant à la 26e place avec 5,2 %, devant seulement l’Allemagne (5 %) et l’Italie (3,7 %).

Une fois de plus, le Royaume-Uni a perdu six pour cent face à la France.

Sir John, député de Wokingham, en plus d’être membre du Groupe de recherche européen (ERG), a déclaré : 1992.

“C’est pourquoi certains d’entre nous ont fait campagne pour quitter le marché unique ainsi que pour quitter l’UE.”

Il a ajouté : « Le marché unique a été conçu contre nous et a favorisé les exportations continentales vers nous pour remplacer notre production nationale. »

Le président de Facts4EU, Leigh Evans, a souligné les nombreuses références à l’importance de faire partie du marché unique pendant la campagne référendaire.

Il a déclaré : « Le Premier ministre David Cameron, le chancelier George Osborne et tous les ‘Grands et Bons’ n’ont pas cessé d’en parler.

« Sans être membre du marché unique, a-t-on dit au public, le Royaume-Uni était plus ou moins fini.

“Entre 500 000-820 000 personnes perdraient leur emploi presque immédiatement, l’économie britannique tomberait d’une falaise, les prix de l’immobilier chuteraient et la défense du Royaume serait en péril.”

Il a ajouté : « Année après année, Facts4EU.Org a résumé les rapports annuels officiels de la Commission européenne sur la performance de sa « plus grande réalisation » – le marché unique.

Le graphique de Facts4EU place le Royaume-Uni en dernier lieu en termes de marchandises (Image: Facts4EU)

La Grande-Bretagne s’en sort à peine mieux en termes de services (Image: Facts4EU)

«Année après année, le Royaume-Uni est tombé en bas, profitant le moins des 28 pays membres au total.

« Ci-dessus, nous avons résumé le dernier rapport de l’UE avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE le 31 décembre 2020.

« Ces données sont incontestables – elles proviennent directement du « tableau d’affichage du marché unique » de l’UE qui est publié chaque année. »

Néanmoins, M. Evans a suggéré que les chiffres avaient été ignorés par beaucoup.

Il a expliqué : « Imaginez un instant si le « tableau de bord » officiel de l’UE avait montré le Royaume-Uni en tête, en termes d’avantages qu’il a reçus dans le commerce avec le marché unique de l’UE.

« Il y aurait eu des lamentations quotidiennes sur la catastrophe économique de la sortie du marché unique. Au lieu de cela, les choses sont devenues plutôt calmes.

« Nous n’avons vu les résultats du tableau d’affichage officiel du marché unique 2020 de l’UE publiés nulle part.

« C’est pourquoi nous avons effectué des recherches et publié ce rapport. »

Sans surprise, la Commission européenne a une vision assez différente de son marché unique.

Son site Internet proclame : « Le marché unique figure en tête des plus grandes réalisations de l’intégration européenne.

«Depuis plus de 25 ans, il offre de la croissance, des emplois, une sécurité juridique aux entreprises, un large choix de produits sûrs aux consommateurs et garantit la libre circulation des citoyens de l’UE dans les États membres.

“Cela fait partie de notre vie quotidienne, entremêlant les activités des entreprises et des consommateurs au-delà des frontières.”