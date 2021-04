Brexit news: Le Royaume-Uni toujours lié aux règles de l’UE déclare Sir John Redwood – “Comme nous ne sommes jamais partis” | Politique | Nouvelles

Rishi Sunak pourrait devoir rompre sa promesse d’impôt sur le revenu, selon un expert

Et le député de Wokingham a exhorté Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak à faire preuve d’audace en assouplissant les exigences pour maintenir les emprunts d’État à un faible niveau afin de stimuler une croissance plus rapide en dehors du bloc. Sir John, membre de l’European Research Group (ERG) avec des opinions bien arrêtées sur ce qu’il considère comme les lacunes de la zone euro, a fait ses remarques au cours d’un éditorial rédigé pour le site Web Conservative Home.

L’économie britannique fonctionne actuellement selon les règles de Maastricht comme si nous n’avions pas quitté l’UE Sir John Redwood

Il a écrit: «L’économie britannique est actuellement gérée selon les règles de Maastricht comme si nous n’avions pas quitté l’UE».

Il a évoqué un rapport publié par le Bureau de la responsabilité budgétaire le mois dernier qui avait indiqué que l’économie sera guidée par des exigences pour ramener le déficit budgétaire en dessous de 3% du PIB, et que la dette publique en pourcentage du PIB devrait baisser de tous les côtés. temps, il est au-dessus du niveau de 60 pour cent.

Le chiffre de l’année dernière était de 63,3 milliards de livres sterling, soit 2,9% du PIB global, selon l’Office des statistiques nationales (ONS).

Sir John Redwood a suggéré que le Royaume-Uni adhérait toujours aux règles de l’UE (Image: GETTY)

Boris Johnson et Rishi Sunak à Downing Street (Image: GETTY)

M. Redwood a déclaré: «Il est clair que l’ensemble du budget quinquennal en question est dominé par le besoin perçu de faire baisser la dette publique en pourcentage de l’économie d’ici la fin de la période de prévision.

«Cela a conduit à une série de mesures visant à augmenter les prélèvements fiscaux, avec une forte augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés et une forte augmentation du nombre de personnes qui paient un impôt sur le revenu à un taux plus élevé grâce au gel des allocations.

«Mes détracteurs soutiendront que parce que nous étions en dehors de l’Euro, nous n’avons jamais eu à suivre les règles de Maastricht.

JUST IN: Des expatriés britanniques punis par des fonctionnaires européens “ vindicatifs ”

Rishi Sunak a confirmé les augmentations de l’impôt sur les sociétés dans son budget de printemps (Image: GETTY)

«La vérité est que nous l’avons fait. Nous le faisons toujours parce que nous n’avons jamais changé les règles, même si maintenant nous sommes libres de le faire.

Chaque année, le gouvernement avait «fidèlement rendu compte» des progrès accomplis pour atteindre les règles de la dette, indiquant clairement que la politique était principalement guidée par la nécessité de contrôler la dette, a souligné M. Redwood.

Il a ajouté: «C’était le moteur central de la soi-disant économie d’austérité de George Osborne

George Osborne, l’ancien chancelier conservateur (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

«Les derniers chiffres du gouvernement après le Brexit continuent de faire état de nos progrès par rapport à ces règles de l’UE.»

Une obligation imposée aux États de maintenir leurs emprunts publics à un niveau bas était logique dans une zone à monnaie unique – telle que la zone euro – où différents gouvernements sont autorisés à emprunter dans une monnaie commune.

De telles règles étaient nécessaires pour éviter le «problème du passager clandestin», dans lequel certains États profitaient des faibles taux d’intérêt pour accumuler d’énormes dettes que tous les États membres finissaient par assumer.

Sir John a ajouté: «Le Royaume-Uni n’a pas un tel problème. Le Royaume-Uni, en tant qu’État unique avec sa propre monnaie et sa propre banque centrale, ne peut pas profiter des autres.

Taux d’imposition du monde (Image: Express)

«Il doit bien sûr décider du montant à emprunter en gardant à l’esprit l’accessibilité financière. Empruntez trop, et la facture d’intérêt pourrait devenir inabordable. Empruntez de manière excessive et les prêteurs pourraient commencer à exiger des sanctions pénales. »

Le meilleur type de contrôle sur l’accumulation de la dette pour le Royaume-Uni était celui qui gérait la taille et la croissance de la «charge des intérêts», c’est-à-dire le montant des intérêts payés, a fait valoir Sir John.

Il a déclaré: «Le Royaume-Uni a une tradition d’emprunt de longue durée et peut le faire sur les marchés actuels.

«Cela protège les contribuables contre les hausses soudaines des taux et réduit toute pression due au refinancement de la dette.»

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (Image: GETTY)

Sir John a averti: «L’objectif actuel de la dette de l’État est un frein à une croissance plus rapide. Proposer des hausses d’impôts et des menaces d’augmentation d’impôts pour les années à venir nuit à la confiance et décourage la création de nouveaux emplois et de nouveaux investissements. »

La capacité de production du Royaume-Uni a été endommagée par des décennies passées sur le marché unique au cours desquelles le pays a perdu dans de nombreux domaines, allant de l’acier à l’électronique grand public et de la production alimentaire tempérée à la production d’électricité, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Nous avons maintenant besoin d’un régime fiscal favorable sur le travail indépendant, l’investissement, les revenus des entreprises et des particuliers pour promouvoir une augmentation substantielle de notre capacité de production.

«Le contrôle de la dette de l’État implique davantage les mêmes politiques anciennes que nous avons dû suivre dans les dernières années du marché unique, qui n’ont pas suffi à stimuler les emplois bien rémunérés grâce à des investissements industriels et à une productivité plus élevée.»