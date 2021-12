Brexit news : le Royaume-Uni va se libérer des lois étouffantes de l’UE – Raab dévoile un nouveau plan | Politique | Des nouvelles

Le secrétaire à la Justice et vice-Premier ministre annonceront la semaine prochaine une proposition de refonte de la loi sur les droits de l’homme (HRA) dans le but d’empêcher les institutions et les tribunaux britanniques d’être « dictés » par les juges européens à Strasbourg. M. Raab vise à protéger les lois et traditions britanniques contre les « interférences indues » tout en continuant à obéir aux lois de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Bien qu’il ne porte pas atteinte à la CEDH, le Parlement cherche à se réserver le droit d’interpréter les décisions d’une manière qui convient à la nation.

Une source a déclaré: « Vous ne pouvez pas annuler une décision de Strasbourg, mais vous pouvez décider de la manière dont nous l’interprétons.

« Nous décidons de la meilleure façon de modifier la loi en nous basant sur les traditions et les lois britanniques.

« Nous déciderions comment nous conformer à la jurisprudence strasbourgeoise. »

PLUS À VENIR