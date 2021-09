Brexit news: le successeur de Merkel snobe l’UE et vante le pacte entre le Royaume-Uni et l’Allemagne | Politique | Nouvelles

M. Laschet, chef du parti de Mme Merkel, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), a exprimé son soutien à l’idée dans une lettre adressée au Dr Reiner Haseloff, président du Bundesrat, ou Conseil fédéral, l’organe législatif qui représente les 16 régions d’Allemagne. Une résolution du Bundesrat indique que tant la Rhénanie du Nord-Westphalie – dont M. Laschet est le ministre-président – que la Basse-Saxe souhaitent que le Conseil fédéral adopte une résolution “pour intensifier les relations germano-britanniques”.

Le Bundesrat décidera d’adopter ou non les propositions des deux États en séance plénière vendredi.

La résolution expliquait : « Le Bundesrat note que la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont un lien historique étroit qui dure depuis des décennies.

« L’amitié germano-britannique qui en résulte se caractérise par une diversité qui se reflète dans les relations étroites dans les domaines politique et économique, ainsi qu’en particulier dans la société civile, et les domaines culturels et scientifiques.

“Ce lien se poursuivra quel que soit le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.”

La résolution ajoute : « Le Bundesrat se félicite de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et souligne en même temps qu’au-delà de son domaine de réglementation, il existe une marge d’entente entre la République fédérale d’Allemagne et Royaume-Uni sur des questions qui concernent exclusivement la relation bilatérale.

Le Bundesrat a salué les efforts du gouvernement fédéral après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pour maintenir et approfondir les relations avec le Royaume-Uni au niveau bilatéral, explique la résolution.

JUST IN : Arrêtez-les ! Des militants du climat ont fermé le M25 – une ambulance aérienne a été appelée

Il a déclaré : « L’échange entre les partenaires allemands et britanniques est constamment maintenu et approfondi, notamment grâce à l’engagement prononcé de la société civile au niveau régional et municipal.

« Cet échange apporte une contribution importante à la compréhension mutuelle et devrait donc être encore intensifié. “

Il était donc important d’aider les citoyens des deux pays à façonner activement l’amitié germano-britannique, les partenariats de la ville jouant un «rôle particulier» à cet égard.

La résolution ajoute : « Le Bundesrat appelle le gouvernement fédéral à accorder une attention particulière à la promotion des échanges de jeunes et d’écoliers dans une perspective d’échange intergouvernemental.

« Comme le montrent les expériences des offices de la jeunesse franco-allemand et germano-polonais, un office de la jeunesse conjoint peut apporter une contribution particulière au renforcement des échanges d’élèves et de jeunes.

« Le Conseil fédéral se féliciterait donc d’étendre en conséquence la connexion entre le Royaume-Uni et l’Allemagne. »

Il est également important de renforcer les liens entre les universités, suggère la résolution.

Il a déclaré: «La promotion de l’acquisition de la langue partenaire, la promotion de la reconnaissance mutuelle des diplômes de fin d’études et la création d’instruments d’excellence germano-britanniques pour la recherche, l’éducation et la formation revêtent une importance particulière.»

Dans sa lettre à M. Haseloff, M. Laschet a déclaré : « Le gouvernement du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie a décidé de transmettre la proposition de résolution ci-jointe du Bundesrat sur la structuration des relations germano-britanniques au Bundesrat.

“Je voudrais vous demander d’inscrire la soumission conformément à l’article 36 (2) du règlement intérieur du Bundesrat à l’ordre du jour de la réunion du Bundesrat du 25 juin 2021, puis de l’attribuer aux commissions compétentes pour discussion.”