Brexit news : le taux de chômage de l’UE est en moyenne 65% plus élevé que celui du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

L’Union européenne a un « défaut de conception », selon un expert

La statistique révélatrice est incluse dans un nouveau rapport publié par le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU, le porte-parole David Evans suggérant que les règles de liberté de circulation du bloc sont en grande partie à blâmer. L’analyse de Facts a utilisé des chiffres d’Eurostat, la propre division statistique du bloc, depuis le début de ce siècle pour comparer les tendances de l’emploi dans l’ensemble du bloc avec celles du Royaume-Uni.

Cela révèle que le chômage au Royaume-Uni a été systématiquement inférieur à celui de l’UE27, en moyenne de 65,4 pour cent.

En 2004, le chômage était de 111% plus élevé dans l’UE, tandis qu’en 2016 – l’année du référendum sur le Brexit – il était de 90% plus élevé.

Au deuxième trimestre 2021, le chômage dans l’UE27 était de 7,2% et de 7,9% dans la zone euro, l’union monétaire composée des 19 pays qui utilisent l’euro comme monnaie unique.

Le Royaume-Uni de Boris Johnson a systématiquement un taux de chômage inférieur à la moyenne de l’UE27 (Image: GETTY/Facts4EU)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

Au Royaume-Uni, le chiffre était de 4,7%, ce qui signifie que le chômage dans l’UE27 est actuellement 53% plus élevé, et dans la zone euro, 68% plus élevé.

Le rapport de Facts4EU répertorie également les pays de l’UE27 qui avaient les taux de chômage les plus élevés en 2020, avec la Grèce en tête avec 16,3%.

L’Espagne était à 13,5%, l’Italie à 9,2% et la France à 8%.

JUST IN: Born a offert un moyen de sortir de l’impasse du Brexit « immédiatement »

La France d’Emmanuel Macron avait un taux de chômage de 8% l’année dernière (Image: GETTY)

La Grande-Bretagne, en revanche, était à 5,2 pour cent.

M. Evans a déclaré: «Le record extraordinaire du Royaume-Uni de chômage constamment inférieur à celui de l’UE a été atteint malgré le fait que le Royaume-Uni ait accueilli un grand nombre de migrants de l’UE au cours de cette période et fourni des emplois à des millions d’entre eux.

« Les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur britannique montrent que plus de 5,5 millions (5 548 440) citoyens de l’UE ont demandé un établissement permanent au Royaume-Uni depuis l’année dernière, lorsque le programme est devenu opérationnel. »

Le taux de chômage moyen à l’échelle de l’UE a été jusqu’à 111% plus élevé qu’en Grande-BretagneBritain (Image: Facts4EU)

Le chômage dans des pays comme la Grèce et la France était plus élevé qu’au Royaume-Uni l’année dernière (Image: Facts4EU)

Sinon, le taux de chômage de l’UE au cours des dernières années aurait été encore plus élevé qu’il ne l’était déjà et ne l’est encore, a souligné M. Evans.

Il a ajouté: «Ce chiffre de 5,5 millions n’inclut bien sûr pas les millions de citoyens de l’UE qui sont venus au Royaume-Uni pour des emplois de 2000 à 2019, ont travaillé pendant un certain temps et sont partis avant le début du programme de règlement en 2020.

« En d’autres termes, le Royaume-Uni éponge effectivement une partie du chômage de l’UE depuis des décennies. »

Cinq moments clés qui ont conduit au Brexit (Image : Express)

M. Evans a déclaré : « L’UE n’a pas résolu le chômage au cours des 20 dernières années et est toujours loin derrière le Royaume-Uni.

« Dans certains pays, le problème continue d’être grave.

« En particulier, la Grèce, l’Espagne et l’Italie, troisième économie de l’UE, continuent de souffrir. La France du président Macron a également un taux de chômage beaucoup plus élevé que le Royaume-Uni.

M. Evans a déclaré qu’il n’était donc pas surprenant que des millions de travailleurs européens aient choisi de travailler en Grande-Bretagne au cours des deux dernières décennies.

Le chômage en Grèce, dirigé par le Premier ministre Kyriacos Mitsotakis, était de 16,3% l’année dernière (Image: GETTY)

Cependant, il a expliqué : « La question du tristement célèbre décret de l’UE sur la « liberté de circulation » était une raison importante parmi les nombreuses raisons pour lesquelles la majorité des Britanniques ont voté pour quitter l’UE en 2016.

« À ce jour, il y a des militants de Remain à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement qui souhaitent continuer la libre circulation sous une forme ou une autre. »

Il a déclaré : « Aux citoyens de l’UE qui ont déjà décidé de s’installer au Royaume-Uni, les lecteurs souhaitent naturellement qu’ils se sentent les bienvenus. Ils sont arrivés en toute légalité.

« Cela dit, cela ne devrait pas empêcher toute discussion sur les effets d’un transfert de population aussi dramatique de l’UE vers le Royaume-Uni. »