Brexit news : le traitement choquant de la Suisse par l’UE est la preuve que le Royaume-Uni avait raison de démissionner | Politique | Nouvelles

in

La semaine dernière, Berne a décidé de mettre fin à ses sept années de querelles intenses avec Bruxelles au sujet d’un nouvel accord commercial, craignant que le pacte n’empiète sur sa souveraineté. Les politiciens ont déclaré que l’accord serait finalement rejeté par les électeurs suisses parce que les eurocrates demandaient que trop de pouvoirs soient remis à l’UE en échange d’un accès au marché unique. Les négociateurs de l’UE ont depuis refusé de bouger pour permettre la reprise des pourparlers, de nombreux experts affirmant que le bloc doit poursuivre une ligne encore plus dure en raison du Brexit.

La Suisse et l’UE vont désormais se rabattre sur l’accord bilatéral 120 qui gère actuellement leurs relations commerciales étroites.

Johnny Luk, un ancien candidat parlementaire du parti conservateur, a fait valoir que la rupture des pourparlers UE-Suisse montre que la Grande-Bretagne avait raison de Brexit.

Un argument similaire a été avancé par le ministre du Brexit, Lord Frost, qui estime que l’UE doit maintenant repenser la façon dont elle traite les pays à sa porte.

Écrivant pour Al Jazeera, M. Luk a déclaré: «Les institutions de l’UE ont été malmenées ces derniers temps, avec un déploiement lent du vaccin pendant la pandémie de COVID-19, un manque de solidarité dans des questions cruciales telles que la politique migratoire, avec les membres voyous de l’UE, la Hongrie et la Pologne remettant ouvertement en cause les principes de l’UE, provoquant de fréquentes querelles entre les 27 pays membres lors de leurs réunions de conseil.

« À leur tour, les responsables européens blasés sont devenus plus défensifs et inflexibles, cherchant désespérément à montrer leur force en frappant à la fois le Royaume-Uni et la Suisse avec des exigences commerciales strictes.

« Le comportement de l’UE a alimenté les demandes eurosceptiques du Royaume-Uni en faveur d’un Brexit économiquement plus souple.

«Dans la même veine, l’UE n’a pas réussi à convaincre les Suisses qu’une surveillance accrue de la Cour de justice européenne, ainsi que plus de droits pour les citoyens de l’UE en Suisse, étaient un juste prix à payer pour un meilleur accès au marché.

« Le gouvernement suisse, qui pratique la démocratie directe avec des référendums à l’échelle nationale pour des politiques importantes, savait que tout vote public rejetterait solidement ces propositions. »

M. Luk a suggéré que l’UE devrait faire une introspection pour réévaluer ses objectifs lorsqu’elle entame des négociations commerciales avec d’autres États voisins.

Il s’est demandé si les eurocrates finiraient par admettre que ce sont eux qui font des “exigences déraisonnables” lors des futurs cycles de pourparlers.

“Peut-être que cela ferait à nouveau plus d’amis”, a déclaré M. Luk.

« Jusque-là, il est tout à fait logique que le Royaume-Uni et la Suisse restent loin des institutions de l’UE. »

À LIRE : L’UE snobée par Joe Biden avant le sommet du G7

Une source gouvernementale a déclaré à Express.co.uk que l’UE tentait de verrouiller la Grande-Bretagne à ses règles après que Michel Barnier ne l’ait pas fait lors des négociations commerciales.

Il a été suggéré que le bloc utilise cyniquement l’Irlande du Nord pour compenser l’accord bâclé signé par l’ancien négociateur du Brexit.

L’initié a déclaré: “C’est une position politique de l’UE qui consiste à mettre le marché unique au-dessus de tout, et à oublier que ces règles s’appliquent à travers le prisme du protocole, qui a un certain nombre d’autres objectifs, notamment la minimisation de l’impact sur la vie des citoyens vies et le maintien de l’équilibre délicat de l’accord de Belfast (vendredi saint).