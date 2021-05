Brexit news: Leaver déchire un député pour un accord qui «a jeté Grimsby sous le bus» | Politique | Nouvelles

June Mummery, une ancienne députée du Brexit Party, a contesté les commentaires de Lia Nici lors d’un débat sur le discours de la reine à la Chambre des communes. Elle a déchiré le récit du député de Great Grimsby qui faisait référence à la promesse de campagne de «nivellement» de Boris Johnson.

Dans son discours, Mme Nici a déclaré à ses collègues députés: «Je suis ici pour défendre Great Grimbsy, pour aider les habitants de Grimsby à réaliser leur potentiel, pour faire en sorte que les entreprises sachent que ma circonscription est un endroit idéal pour investir.

“C’est ce que signifie la mise à niveau: des compétences améliorées, plus d’emplois, des logements abordables et des rues plus sûres.”

Mardi, elle a cherché à rappeler aux électeurs ses efforts pour relancer la circonscription, qui abrite le port de Grimsby, autrefois un centre de pêche animé.

Elle a tweeté: “Je défends Great Grimsby.”

Mme Mummery n’a pas tardé à critiquer ses affirmations et a souligné le soutien du député conservateur à l’accord commercial post-Brexit du Premier ministre.

L’ancien député européen a continué de faire campagne au nom des pêcheurs britanniques depuis que le Royaume-Uni et l’UE ont signé l’accord en décembre dernier.

Les patrons de la pêche dans tout le pays ont également critiqué le pacte commercial, certains accusant M. Johnson de «vendre» l’industrie pour parvenir à un accord plus large avec Bruxelles à la onzième heure.

Mme Mummery a répliqué à Mme Nici, l’accusant de ne pas avoir défendu les pêcheurs de sa circonscription.

À son apogée dans les années 1950, la ville du Lincolnshire comptait une flotte de 700 hommes.

L’accord commercial du Premier ministre a subi un autre coup dur mardi, alors qu’une délégation du DUP a déclaré qu’il avait donné à Lord Frost un message clair indiquant que le protocole de l’Irlande du Nord devait disparaître.

Les députés Sir Jeffrey Donaldson et Gavin Robinson ainsi que Lord Dodds ont rencontré le ministre du Brexit cet après-midi avant d’annoncer leur conclusion.

Sir Jeffrey a déclaré qu’il s’agissait d’un “échange de vues direct et franc”, ajoutant qu’ils soulignaient le “préjudice continu” aux entreprises et aux consommateurs en Irlande du Nord “en tant que conséquence directe du Protocole”.

Il a ajouté: “Notre message était clair et sans ambiguïté, le Protocole doit disparaître et le gouvernement doit prendre de nouvelles mesures unilatérales pour restaurer l’accès complet et sans entrave de notre province au marché intérieur du Royaume-Uni.”

La première ministre sortante du DUP, Arlene Foster, a accusé l’UE d’avoir «l’oreille de fer» face aux préoccupations concernant le protocole.

Ses commentaires sévères sont intervenus après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ait déclaré que le protocole devait être mis en œuvre.

Une nouvelle série de contrôles des marchandises dans les ports de Belfast et de Larne en vertu du protocole a suscité la colère des syndicalistes et des loyalistes qui estiment que l’Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni.

Alors que les pourparlers se poursuivent entre l’UE et le gouvernement britannique pour résoudre certains des problèmes liés au protocole, la dirigeante sortante du DUP, Mme Foster, et son successeur Edwin Poots, ont insisté sur le fait qu’il devait être abandonné.