Brexit news: Leaver se déchaîne alors que les exportateurs allemands vers les marchés britanniques commencent à «abandonner» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson a signé un accord commercial avec l’UE en décembre et était basé sur des droits de douane nuls sur la plupart des produits. Cependant, le commerce entre les deux a été perturbé par des coûts d’expédition plus élevés, des retards de transport, ainsi que des exigences douanières plus strictes, à la frontière.

La perturbation causée par le Brexit a contraint les exportateurs allemands à rechercher d’autres marchés ou à délocaliser la production.

L’Allemagne représente plus d’un quart de toutes les exportations de l’UE vers le Royaume-Uni et a été la plus durement touchée que les autres États membres.

Cependant, Alan Sked, professeur émérite d’histoire internationale à la LSE, a critiqué l’Allemagne pour avoir «abandonné» la Grande-Bretagne en raison de la bureaucratie imposée après le Brexit.

Il a tweeté: «Les exportateurs allemands abandonnent le marché britannique en raison des retards et des formalités administratives depuis le Brexit.

«Bravo Barnier!

Ses commentaires viennent après que la société allemande Heller, spécialiste de la fabrication de machines à vilebrequin pour fraiser des pièces de moteur, a affirmé qu’il fallait désormais «deux fois plus de temps» pour livrer les marchandises à son usine de Redditch.

Klaus Winkler, directeur général de la société, a déclaré: “Il n’y a pas de vaccination contre le Brexit.

«Un camion voyageant de Nürtingen à Redditch prend deux fois plus de temps et nous devons consacrer beaucoup plus d’heures à toute la bureaucratie.

LIRE LA SUITE: Sturgeon a exhorté à démissionner après avoir échoué à obtenir la majorité du SNP

L’Office for National Statistics a déclaré que les exportations britanniques vers l’UE au cours des trois premiers mois de cette année avaient chuté de 18,1% par rapport au trimestre précédent.

Mais les importations en provenance de l’UE ont diminué de 21,7 pour cent, alors qu’en comparaison, le commerce du Royaume-Uni avec les pays tiers a légèrement augmenté au cours de la même période.

Pour la première fois depuis 1997, le Royaume-Uni a importé plus en mars de l’extérieur de l’UE que de l’intérieur de celle-ci.

Lisandra Flach, professeur d’économie à l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, a déclaré: «Il est probablement trop tôt pour parler des effets à long terme du Brexit sur le commerce.

“Même si nous avons vu ces grands changements dans les données récemment, il se peut que les entreprises commencent à apprendre à gérer ces procédures douanières.”

Les contrôles personnalisés complets de certains produits en provenance de l’UE ont été repoussés par la Grande-Bretagne.

Cependant, certains des plus grands exportateurs du bloc ont averti que les perturbations causées par le Brexit pourraient s’aggraver.

BMW, qui possède des usines au Royaume-Uni et dans l’UE, a déclaré au Financial Times: “Nous nous félicitons du fait que l’accord sur le Brexit ait abouti à un accord commercial à tarif nul.

“Cependant, la complexité administrative supplémentaire a ajouté des coûts à nos entreprises et tout le poids de cela ne se fera sentir que lorsque les contrôles douaniers britanniques seront mis en œuvre en janvier 2022.”