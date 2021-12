Brexit news : l’échec de l’UE à blâmer pour le retrait du Royaume-Uni, admet Barnier dans la descente | Politique | Nouvelles

L’ancien commissaire européen a déclaré « il y a bien sûr des leçons à tirer du Brexit » et a insisté sur le fait qu’il serait erroné de rejeter la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE simplement comme un acte de « populisme ». Au lieu de cela, il a reconnu que les Britanniques se sentaient « abandonnés » par l’UE et étaient préoccupés, comme les citoyens d’autres nations européennes, par les questions liées à l’UE, y compris l’immigration incontrôlée.

S’adressant au journaliste français Jean-Sébastien Ferjou pour Atlantico, M. Barnier a déclaré qu’en votant pour le Brexit, les Britanniques exprimaient un « sentiment populaire ».

Il a déclaré : « C’est un sentiment d’abandon, de ne pas être assez protégé par l’Europe, de ne plus avoir d’avenir, plus de services publics convenables, plus d’usines pour les jeunes, ou d’être soumis à une immigration incontrôlée.

« Ces préoccupations britanniques existent ailleurs en Europe et elles existent en France. »

Il a ajouté que « nous devons les comprendre, les écouter et leur répondre ».

M. Barnier est candidat à l’élection du prochain président de la France.

Il a déclaré que sa compréhension de ce qui a conduit au Brexit l’aidera à diriger la France et à empêcher un futur « Frexit ».

M. Barnier ne va jamais jusqu’à suggérer que la Grande-Bretagne avait raison de quitter l’UE, le sous-titre de son nouveau livre sur le Brexit se lisait « La Grande Illusion ».

Si M. Barnier s’identifie comme européen, il insiste sur le fait qu’il est avant tout un « patriote » français.

LIRE LA SUITE: Un délinquant « effrayé » d’Isulate Britain s’attend à une peine de six mois

En septembre, il a déclaré au Guardian : «[A] le recalibrage entre le niveau national et le niveau européen est ce que je souhaite faire en France.

S’adressant à M. Ferjou, il a également noté que l’actuel président Emmanuel Macron n’avait pas conduit la France de la « bonne voie ».

Il a particulièrement critiqué la manière dont M. Macron a mené ses relations internationales, donnant l’impression de « donner des leçons » à d’autres dirigeants mondiaux.

Au lieu de cela, et afin d’éviter que le sentiment anti-UE ne se développe en France, M. Barnier a déclaré « nous devons regagner le lien de confiance avec les autres pays ».

Il a déclaré: « Ce sera ma stratégie, car il s’agissait de construire l’unité entre les 27 pour le Brexit [as the EU’s chief Brexit negotiator]. «

Rapports supplémentaires Maria Ortega.