Brexit news : l’économie allemande de tanking prouve que les problèmes d’approvisionnement sont un problème mondial | Monde | Nouvelles

Julian Jessop s’est tourné vers les médias sociaux après la publication de la dernière enquête mensuelle sur le climat des affaires de l’Institut de recherche économique (IFO) basé à Munich. L’IFO recueille le point de vue de 9 000 entreprises du secteur manufacturier, du secteur des services, du commerce et de la construction, les interrogeant sur leur vision actuelle de la situation des affaires et leurs attentes pour les six prochains mois.

L’indice d’octobre s’établit à 97,7 points, en baisse de 1,2 par rapport au mois dernier.

M. Jessop, l’ancien économiste en chef de l’Institute for Economic Affairs (IEA) a tweeté un graphique produit par l’IFO qui a mis en évidence une baisse spectaculaire de la confiance dans la probabilité d’une expansion économique.

Il a commenté : « Un autre rappel que l’Allemagne est touchée au moins aussi durement (plus durement ?)

Le rapport de l’IFO, publié aujourd’hui, met en garde : « Le scepticisme est de plus en plus évident dans les attentes.

« Les évaluations des entreprises sur leur situation actuelle sont également moins positives.

« Les problèmes d’approvisionnement donnent des maux de tête aux entreprises.

« L’utilisation des capacités dans le secteur manufacturier est en baisse. Le sable dans les roues de l’économie allemande entrave la reprise.

Clemens Fuest, président de l’IFO, a ajouté : « Dans le secteur manufacturier, l’indice du climat des affaires a de nouveau baissé.

JUST IN : Prends ça, Macron ! La France humiliée alors que Truss déjoue Paris

Il a ajouté : « Les entreprises sont considérablement moins optimistes pour les mois à venir.

«Cependant, leurs évaluations de la situation actuelle des affaires sont légèrement améliorées.

« Dans le commerce, l’indice a nettement baissé. Les entreprises sont notamment moins satisfaites de leur situation actuelle.

« Ils sont aussi plus pessimistes pour les mois à venir. »

De manière significative, M. Fuest a déclaré : « Ici aussi, les goulets d’étranglement de l’offre pèsent sur le sentiment.

« Dans la construction, le climat des affaires s’est encore amélioré.

« Les évaluations des entreprises sur leur situation actuelle sont un peu meilleures.

« De plus, l’indice des attentes a augmenté pour la sixième fois consécutive. »

Des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des lacunes dans les rayons des supermarchés ces derniers mois, beaucoup blâmant le Brexit, et en particulier une pénurie de chauffeurs de poids lourds en raison de l’impossibilité de recruter sur le continent.

S’exprimant en août, Richard Griffiths, directeur général du British Poultry Council, a insisté : « Lorsque vous n’avez pas de personnel, vous avez un problème – et c’est quelque chose que nous constatons dans toute la chaîne d’approvisionnement.

« La crise du travail est un problème du Brexit. »

« Le nombre alarmant d’écarts ne fait que croître en raison d’un gouvernement qui agit continuellement contre les meilleurs intérêts des producteurs alimentaires britanniques. »