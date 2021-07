Brexit news: l’économie britannique va de l’avant après avoir abandonné les chaînes de l’UE, selon des experts | Politique | Nouvelles

in

Brexit : Ben Habib qualifie Project Fear de « malade en phase terminale »

Et l’un d’eux a suggéré que la recherche avait mis en évidence à quel point les architectes du projet Fear s’étaient trompés dans leurs sombres prédictions il y a cinq ans. Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson a été invité à saisir l’occasion avec des réformes réglementaires qui, avec l’aide des entreprises britanniques, capitalisent sur leurs nouvelles libertés.

La résurgence post-Brexit de la Nation des commerçants se poursuit Professeur Daniel Hodson

Plus de la moitié des directeurs financiers britanniques interrogés dans le cadre de la nouvelle enquête Deloitte Chief Financial Officer (CFO), publiée hier, ont déclaré avoir constaté une reprise complète de la demande pour leurs entreprises, ou s’attendre à le faire d’ici la fin de l’année.

En outre, 76% s’attendaient à une augmentation des embauches au cours de l’année à venir – avec un optimisme en termes de recrutement et de dépenses à son plus haut niveau en près de sept ans.

Le professeur Daniel Hodson, président du projet CityUnited, a déclaré à Express.co.uk : « La résurgence post-Brexit de la Nation des commerçants se poursuit ; la confiance, l’innovation et l’esprit d’entreprise de l’industrie et de la Ville rayonnent.

Se référant aux recherches menées par le groupe de travail du gouvernement sur l’innovation, la croissance et la réforme de la réglementation, il a ajouté : « Nous attendons maintenant avec détermination du gouvernement qu’il mette en œuvre les réformes réglementaires de grande envergure et bien soutenues du récent rapport TIGRR afin de maintenir l’élan. »

Leigh Evans, vice-président du projet CityUnited, a déclaré à Express.co.uk : « Cette enquête montre une fois de plus à quel point les « experts » du projet Fear se sont trompés dans leurs pronostics et menaces catastrophiques avant et après le référendum de l’UE.

« L’important maintenant est de capitaliser sur nos libertés nouvellement retrouvées et de prendre un avantage concurrentiel là où cela s’ouvre.

« Il semble que les entreprises interrogées fassent exactement cela.

« Le gouvernement envisageant maintenant d’importantes réformes réglementaires, il est essentiel qu’en tant que pays, nous agissions rapidement et de manière décisive.

« Nous sommes convaincus qu’un environnement favorable aux entreprises avec un retour croissant à un cadre traditionnel de droit commun britannique permettra aux entreprises britanniques de prospérer encore davantage, alimentant la création continue de nouveaux emplois et dynamisant l’économie. Nous ne pouvons pas attendre.

Une écrasante majorité des personnes interrogées s’attend à ce que les investissements, en particulier dans la technologie et les actifs numériques, s’accélèrent au cours des trois prochaines années, entraînant des gains de productivité et de performance commerciale.

Cependant, les directeurs financiers anticipent également une augmentation des coûts d’exploitation au cours des 12 prochains mois et signalent une forte augmentation des difficultés d’embauche.

Cela se reflète dans leur évaluation d’une inflation plus élevée comme un risque clé aux côtés de COVID-19 et du changement climatique.

Richard Houston, associé principal et directeur général de Deloitte Europe du Nord et du Sud, a déclaré que l’économie continuait d’être façonnée par les conséquences de la pandémie ainsi que par la transition vers des émissions nettes de carbone zéro.

Il a ajouté: «Nous avons vu une énorme inclinaison de l’incertitude causée par la pandémie à un appétit pour les acquisitions, les investissements et l’embauche.

« La majorité des dirigeants financiers s’attendant à un retour aux niveaux de demande d’avant la pandémie, l’accent sera mis sur l’innovation et la création de nouveaux produits et services.

« Les entreprises qui ont traversé avec succès cette pandémie ont su s’adapter rapidement.

« Investir dans les technologies numériques sera essentiel pour les aider à poursuivre cette transformation et à favoriser une croissance durable et inclusive. »

Ian Stewart, économiste en chef chez Deloitte, a ajouté : « Avec la réouverture de l’économie, la perception des CFO de l’incertitude externe est tombée en dessous de la moyenne des cinq dernières années et les entreprises se sont éloignées des stratégies défensives qui les ont aidées à traverser le ralentissement.

« La pandémie, comme tous les chocs majeurs, va remodeler l’économie et nous verrons probablement des années de croissance normale comprimées en quelques mois seulement.

« En effet, huit directeurs financiers sur dix pensent que la productivité augmentera à la suite de la pandémie.

“Cela offre l’espoir d’une reprise plus globale qu’après la crise financière mondiale.”