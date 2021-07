Jonathan Portes, professeur d’économie au King’s College de Londres, a déclaré le mois dernier que quitter le bloc sera « un frein important mais non catastrophique » à la croissance économique du Royaume-Uni pendant de nombreuses années. Il a ajouté qu’il ne s’agissait “pas d’une éruption, mais d’une crevaison lente”.

Mais dans une chronique publiée par The Independent ce soir, l’universitaire a admis que la croissance des salaires pourrait défier les attentes.

Ses commentaires sont intervenus après que les données du cabinet de recrutement Reed ont révélé que les salaires moyens cette année ont augmenté de 18% dans l’hôtellerie et la restauration, de 10% dans le commerce de détail et de 4% dans l’ensemble.

Le professeur Portes a écrit : « La plupart des économistes ont fait valoir que la fin de la libre circulation après le Brexit ne ferait probablement pas grand-chose pour augmenter les salaires des travailleurs britanniques à bas salaire.

« Sommes-nous maintenant en train de nous tromper ?

« Nos estimations antérieures (pas vraiment des « modèles », puisque peu d’analyses ou de théories sophistiquées étaient impliquées – c’était juste ce que disaient les données) étaient-elles incorrectes, ou est-ce simplement que les circonstances sont très différentes ?

« Comme on peut s’y attendre d’un universitaire, ma réponse courte est « plus de recherche est nécessaire ». Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de choses utiles que nous pouvons dire maintenant.

Il a ajouté: «Il existe des rapports très clairs et cohérents de pénuries de personnel à mesure que les entreprises – en particulier dans le secteur de l’hôtellerie – rouvrent.

«Et il existe des preuves claires qu’il y a bien eu un exode important (même si nous restons incertains quant à son ampleur) de travailleurs d’origine européenne pendant la pandémie. Il est tout à fait raisonnable de suggérer que les deux sont liés.

Bien qu’il semble convenir que les salaires augmentent, l’universitaire est resté timide sur le raisonnement derrière cela.

Il a répondu que “plus de données étaient nécessaires” avant qu’une conclusion ferme puisse être tirée.

Cependant, le professeur Portes a concédé que cela ne signifiait pas nécessairement que le Brexit ne pouvait pas avoir un impact positif sur les salaires.

Mais en examinant les données précédentes, il a également souligné que le Brexit global “a réduit, plutôt qu’augmenté, la croissance des salaires réels entre le référendum et la pandémie”.

Et les augmentations signalées dans les industries les plus dépendantes des travailleurs des services relativement peu rémunérés n’ont augmenté que d’environ 2,5% par an en 2017 et 2018, a-t-il déclaré.

L’impact que la pandémie de COVID-19 a créé doit également être évalué une fois les restrictions complètement levées, a-t-il déclaré.

En conclusion, le professeur Portes a déclaré : ” Jusqu’à ce que nous ayons au moins quelques mois de plus de données qui nous disent ce qui s’est réellement passé après la levée de la plupart des restrictions, nous devrions être très prudents avant de faire des déclarations générales sur l’impact – ou non – des changements à modèles de migration.