Brexit news: L’économiste restant considère l’accord de retrait de Boris Johnson de l’UE comme “impraticable” | Politique | Nouvelles

Martin Wolf, correspondant économique en chef du Financial Times, a critiqué le retrait du gouvernement conservateur de l’UE. S’exprimant lors d’un événement organisé à Dublin ce soir par l’Institut des affaires internationales et européennes (IIEA), M. Wolf a également affirmé que le Royaume-Uni n’avait aucune idée de la manière de résoudre les problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord.

Il a dit au public : « Quelle est la fin de partie ? Je pense que ce gouvernement ne le sait pas.

« Il s’agit essentiellement de jouer deux matchs, qui sont tous les deux attrayants.

“Un jeu est que le Brexit est derrière nous, nous voulons nouer des relations matures avec tout le monde et passer à notre nouvel avenir radieux … passer au niveau supérieur, la Grande-Bretagne mondiale, toutes ces choses.”

L’autre jeu, a-t-il dit, impliquait d’accroître les tensions nationales ou le sentiment anti-européen en délibérant sur la fabrication de querelles diplomatiques.

Cela a conduit le secrétaire au Brexit, Lord Frost, à avertir que le gouvernement était prêt à déclencher l’article 16 du protocole.

Cela permettrait à la Grande-Bretagne du Brexit de suspendre unilatéralement certains aspects de l’accord si l’UE refusait de renégocier certains aspects du traité international.

M. Wolf pense que le protocole est “impraticable”, mais a déclaré qu’il ne serait pas supprimé.

Au lieu de cela, cela restera une « plaie permanente » dans le processus du Brexit, a-t-il affirmé.

Il a même affirmé que Boris Johnson ne les avait peut-être pas pleinement compris lorsqu’il a signé l’accord de retrait.

Sur la question plus large de la position du Royaume-Uni après le Brexit dans le monde, M. Wolf a déclaré: “Le protocole d’Irlande du Nord est le grand désordre au milieu de tout cela.”

S’exprimant lors de l’événement, M. Wolf a également déclaré qu’une tendance préexistante à l’inégalité avait été accélérée par la crise financière de 2008.

Il a déclaré : « Il est tellement évident que les responsables – en particulier certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes – ne savaient pas ce qu’ils faisaient, et ils ont été secourus.

« C’est extrêmement amer pour la population.

“Le danger, bien sûr, est que nous soyons piégés dans un cycle d’instabilité latino-américain, avec l’émergence de démagogues autocratiques et la déstabilisation de nos systèmes politiques.”