Brexit news : l’Ecosse exhorte Boris à enfreindre les règles pour aider les citoyens de l’UE | Politique | Nouvelles

Et Jenny Gilruth, ministre de l’Europe du gouvernement écossais, a même comparé la situation au scandale de Windrush, qui a vu des personnes venues des Caraïbes au Royaume-Uni alors qu’elles étaient des enfants déportées des décennies plus tard parce qu’elles n’étaient pas en mesure de fournir des documents officiels. La date limite actuelle est le 30 juin et Mme Gilruth a déclaré que des milliers de personnes éligibles en Écosse n’avaient pas encore postulé.

Elle a déclaré que ceux qui ne postulent pas avant la date limite verront leur vie “basculée”.

L’inscription au programme de règlement de l’UE (EUSS) leur donnera un statut juridique pour continuer à vivre et à travailler au Royaume-Uni maintenant que la période de transition du Brexit et la liberté de circulation sont terminées.

Mme Gilruth a déclaré: “Les risques pour les citoyens de l’UE qui ne demandent pas à l’EUSS avant la date limite du 30 juin changeront leur vie.

«Ils ne pourront pas travailler, étudier, réclamer des prestations, conduire une voiture ou ouvrir un compte bancaire.

« Bref, leur vie va basculer. »

Elle a ajouté: “Nous savons que des milliers de concitoyens éligibles vivant dans ce pays n’ont pas encore postulé – j’appelle donc le gouvernement britannique à prolonger cette date limite du 30 juin.

À L’ENTRÉE : J’espère que Nick Clegg écoute ! L’armée européenne fait un pas de plus

Les derniers chiffres montrent que 5,4 millions de demandes ont été déposées auprès du programme, avec plus de 4,9 millions d’octrois de statut.

Au 30 avril, il y avait 4,88 millions de demandes d’Angleterre, 268 500 d’Ecosse, 89 800 du Pays de Galles et 88 600 d’Irlande du Nord.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de l’Intérieur a lancé une campagne d’information exhortant les citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni à demander son programme d’installation dès que possible.

Le EU Settlement Scheme est un programme gratuit qui permet aux citoyens de l’EEE et de la Suisse résidant au Royaume-Uni à la fin de la période de transition, ainsi qu’aux membres de leur famille, d’obtenir le statut dont ils auront besoin pour vivre et travailler au Royaume-Uni.

Les candidats n’ont qu’à effectuer trois étapes clés : prouver leur identité, montrer qu’ils vivent au Royaume-Uni et déclarer toute condamnation pénale.

Selon les dernières statistiques publiées jusqu’à fin avril 2021, il y a eu plus de 5,4 millions de demandes et plus de 4,9 millions d’octrois de statut.

Des chiffres actualisés sont publiés chaque mois et des chiffres plus détaillés sont publiés chaque trimestre.

S’exprimant en février, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: «C’est une nouvelle fantastique que plus de cinq millions de demandes aient été déposées dans le cadre du programme de règlement de l’UE, qui connaît un énorme succès.

«C’est le plus grand programme du genre dans l’histoire du Royaume-Uni et permettra aux citoyens européens et à leurs familles de continuer à vivre au Royaume-Uni.»

Le ministre des Futures frontières et de l’Immigration, Kevin Foster, a ajouté : « C’est une excellente nouvelle qu’il y ait eu plus de cinq millions de candidatures au programme de règlement de l’UE avant la date limite du 30 juin.

« Mon message aux citoyens européens et aux membres de leur famille est simple : postulez maintenant et rejoignez les millions de personnes qui ont déjà suivi le processus simple pour obtenir leur statut.

« Il y a beaucoup de soutien disponible et le nouveau financement annoncé aujourd’hui signifie que rien ne sera négligé pour garantir que chacun reçoive l’aide dont il a besoin.