Brexit news: l’Ecosse pourrait contourner les règles britanniques pour aider les citoyens de l’UE – Boris a envoyé un plaidoyer | Politique | Nouvelles

L’inscription au programme de règlement de l’UE (EUSS) offrira aux citoyens de l’UE un statut juridique leur permettant de continuer à vivre et à travailler au Royaume-Uni maintenant que la période de transition du Brexit et la liberté de circulation sont terminées. Mais la ministre écossaise de l’Europe, Jenny Gilruth, a déclaré que des milliers de personnes éligibles en Écosse n’avaient pas encore postulé et a appelé le gouvernement britannique à accorder toutes les candidatures retenues au programme.

Le ministre du gouvernement écossais dirigé par le SNP a également appelé le gouvernement britannique à enfreindre ses propres règles et à prolonger la date limite du 30 juin pour les candidatures.

Des craintes ont également été exprimées. Les citoyens de l’UE pourraient perdre leurs droits de résidence du jour au lendemain le 1er juillet, car des centaines de milliers de demandes n’ont pas encore été traitées par le ministère de l’Intérieur.

Fin mai, quelque 276 600 ressortissants de l’UE vivant en Écosse avaient demandé au gouvernement britannique un statut d’établissement.

Mais les chiffres ont montré qu’à ce moment-là, un arriéré d’environ 334 500 demandes s’était accumulé – une augmentation de 29 500 par rapport au mois précédent.

Mme Gilruth a qualifié la situation de “profondément préoccupante” et a déclaré que le gouvernement écossais proposait des protections pour les résidents de l’UE en Écosse en matière de soins de santé et de logement, ainsi que d’examiner des options pour une protection plus large des citoyens de l’UE.

Cependant, bien que le gouvernement écossais ait délégué des pouvoirs en matière de soins de santé et de logement, les pouvoirs d’immigration appartiennent au ministère de l’Intérieur et au gouvernement britannique et ils décideront finalement du sort des résidents ayant le droit de rester au Royaume-Uni dans le cadre de l’EUSS.

À propos des pouvoirs de Holyrood, Mme Gilruth a déclaré: «Nous devons être réalistes en disant que nous ne pouvons pas faire grand-chose et qu’un certain nombre de domaines que cela concerne sont réservés.

«Avec les avantages, par exemple, nous sommes assez paralysés en termes de ce que nous pouvons faire là-bas, la législation sur le chômage reste réservée et légalement est assez difficile pour nous d’offrir une protection, mais nous ferons ce que nous pouvons pour créer ce tampon pour protéger les gens. “

Mme Gilruth a ajouté : « Depuis le référendum sur le Brexit il y a cinq ans, les citoyens de l’UE, qui contribuent tant de manières à notre société, ont été contraints de vivre avec des niveaux inacceptables d’incertitude quant à la façon dont le Brexit affectera leur vie, leur carrière et leurs familles.

“Il est tout simplement inacceptable que les citoyens de l’UE qui ne présentent pas leur demande avant la date limite deviennent soudainement des résidents irréguliers au Royaume-Uni.

“J’ai été très clair avec les responsables, mais en tant que gouvernement, vous ne pouvez pas imaginer que nous voudrions être associés de quelque manière que ce soit à Priti Patel ou à l’environnement hostile du gouvernement britannique.”

Les ministres d’Édimbourg estiment également que les citoyens de l’UE ne devraient pas avoir à résider pendant cinq ans ou plus pour obtenir le statut d’établissement, arguant que les citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni ne devraient pas avoir besoin de faire une demande pour conserver les droits dont ils disposent déjà pour vivre, travailler et étudier en Ecosse.

La première ministre, Nicola Sturgeon, a clairement exprimé son opposition au programme en rappelant aux ressortissants de l’UE la date limite de dépôt des candidatures.

Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commentaires.