Le vice-Premier ministre irlandais s’est demandé si les pays pouvaient faire confiance au Royaume-Uni lors des négociations. À la suite de ses commentaires, l’ancien vice-président du Parti conservateur et de l’Union d’Irlande du Nord, Gary Hynds, a affirmé que M. Varadkar avait causé des « dommages » aux relations entre le Royaume-Uni et l’Irlande. Il a déclaré dans un tweet: « Les dommages que Leo Varadkar a causés et continuent de causer aux relations entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande ne doivent pas être sous-estimés.

« C’est une honte absolue. »

Après que l’ancien conseiller du Premier ministre, Dominic Cummings, a déclaré que le Royaume-Uni avait toujours eu l’intention de renégocier le protocole d’Irlande du Nord, M. Varadkar a affirmé que les commentaires avaient été « alarmants ».

Il a également demandé comment, si les commentaires sont véridiques, le gouvernement britannique pourrait être digne de confiance lors de futures négociations commerciales.

M. Varadkar a déclaré à RTE : « Ces commentaires sont très alarmants car cela indiquerait qu’il s’agit d’un gouvernement, d’une administration, qui a agi de mauvaise foi et que ce message doit être entendu dans le monde entier.

« Si le gouvernement britannique n’honore pas ses accords, il n’adhère pas aux traités qu’il signe, cela doit s’appliquer à tout le monde aussi.

« Le message doit certainement être envoyé à tous les pays du monde : il s’agit d’un gouvernement britannique qui ne tient pas nécessairement sa parole et n’honore pas nécessairement les accords qu’il conclut.

« Et vous ne devriez pas conclure d’accord avec eux tant que vous n’êtes pas sûr qu’ils tiennent leurs promesses et honorent des choses, par exemple, comme le protocole. »

Dans une révélation explosive, M. Cummings a affirmé que le gouvernement britannique avait toujours eu l’intention d' »abandonner » le protocole.

JUST IN : Brexit LIVE : On devrait jouer dur ! L’UE éclate alors que la fureur éclate

Il a ajouté: « Aucun de ce que j’ai dit ne signifie » le Premier ministre mentait dans GE2019 « , il n’a jamais eu la moindre idée de ce que signifiait l’accord qu’il avait signé.

« Il n’a jamais compris ce que signifiait quitter l’Union douanière avant le 20/11.

« Nous avions des objectifs clairs et des priorités.

« Nos priorités signifiaient, par exemple, que le Brexit soit 10 000 fois plus important que les avocats qui jappent sur le droit international dans les négociations avec des personnes qui enfreignent le droit international tout le temps.

« L’adhésion à l’UE a infantilisé SW1 comme le montre clairement les jappements sur le droit international. »

Outre ses commentaires, la Commission européenne a présenté une série de mesures visant à réduire les contrôles sur les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.