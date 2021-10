Brexit news: les Allemands se moquent du Royaume-Uni et prétendent que la ligne de l’article 16 « distrait les gens des problèmes » | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne et l’Union européenne continuent de se disputer furieusement sur la manière de mettre en œuvre les accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord. Le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, souhaite réviser une grande partie du protocole d’Irlande du Nord, qui faisait partie de l’accord de divorce négocié avec l’UE par le Premier ministre Johnson. Bruxelles a refusé de céder à ces demandes, forçant Lord Frost à avertir que le Royaume-Uni est prêt à déclencher l’article 16 – qui permet à chaque partie de passer outre de grandes parties de l’accord – si des changements fondamentaux ne sont pas apportés.

Mais maintenant, l’un des principaux journaux allemands s’est lancé dans la rangée, tentant de se moquer du Brexit Grande-Bretagne sur la rangée explosive.

Dans un article de commentaire pour le Süddeutsche Zeitung, basé à Munich, le responsable politique du journal, Stefan Kornelius, a déclaré : « Le gouvernement britannique intensifie le conflit avec l’UE au sujet des frontières douanières parce qu’il veut détourner l’attention de ses problèmes après le Brexit.

« L'Europe ne pourra pas tolérer que

« Les techniques de négociation britanniques devraient être suffisamment connues de la Commission européenne après plus de cinq années douloureuses.

« Et pourtant, il est toujours remarquable de voir avec quelle facilité l’administration Johnson remet en cause les arrangements auxquels elle venait d’accepter. »

Le journaliste a fait référence à la dispute autour des accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord, ajoutant que c’était le gouvernement britannique qui avait accepté une frontière douanière en mer d’Irlande pour éviter une frontière terrestre dure entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

Mais il a affirmé que ce mécanisme s’était avéré « peu pratique » et a déclaré: « Le manque d’imagination de la bureaucratie et la réticence à mettre en œuvre l’accord ont déstabilisé le gouvernement d’Irlande du Nord, entravé les livraisons aux supermarchés et endommagé la circulation des marchandises dans son ensemble.

« Bien sûr, les commerçants britanniques perdent une zone de livraison établie – et ce sur le territoire national.

Le journaliste allemand a enchaîné : « Ce style de négociation était déjà la plus grande irritation pour Bruxelles pendant la phase brûlante du Brexit.

« Même aujourd’hui, il est entendu que la forme du débat public du négociateur britannique David Frost rend la situation absurde et fait apparaître l’UE comme un auteur, même si elle est motivée par le nationalisme britannique.

« C’est Boris Johnson qui a signé la clause d’Irlande du Nord après avoir remporté la lutte pour le pouvoir avec Theresa May.

« Et c’est l’administration Johnson qui continue d’avoir besoin d’un bouc émissaire pour détourner l’attention des graves problèmes post-Brexit du pays.

Il a ajouté : « Si la dernière tentative d’apaisement échoue, l’UE ne pourra plus garder le silence.

« Parfois, la grossièreté ne peut être répondue que par la grossièreté. »

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.