Brexit news: les attaques des eurodéputés de l’UE Laissent les électeurs – «personne ne savait ce que cela signifiait» | Politique | Nouvelles

S’adressant à ses collègues du Parlement européen avant le vote des députés européens sur l’accord de retrait Royaume-Uni-UE sur le Brexit, le député autrichien a affirmé que les Brexiteers “ne savaient pas ce qu’ils voulaient dire” lorsqu’ils ont voté pour quitter le bloc en 2016. Il a fustigé: “Brexit est une grave erreur et ce sont les plus faibles de la société qui souffriront de cette erreur.

«Ce ne sont pas les millionnaires qui ont injecté de l’argent dans la campagne du Brexit.

«Mais nous devons reconnaître la décision après toutes ces années et c’est pourquoi aujourd’hui est le jour pour nous de regarder vers l’avenir.

“L’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni est la meilleure option sur la table.

«Cet accord post-Brexit est le meilleur moyen d’atténuer le coup porté aux travailleurs et aux entreprises. Ce n’est pas une fin, c’est un début.

“C’est la base d’une relation future et juste.”

Il a ajouté: «Cela a été une erreur, mais nous devons reconnaître et respecter cette erreur qui a été commise et nous devons poursuivre les dommages et la limitation.

«L’UE voulait une relation plus étroite mais ce n’était pas possible, le gouvernement britannique et les conservateurs voulaient juste le Brexit à tout prix.

“Personne ne savait ce que cela signifiait. Et franchement, même le gouvernement britannique actuel ne sait pas vraiment ce qu’il voulait dire et ce qu’il voulait.”

