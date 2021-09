Brexit news : les autorités néerlandaises se déchaînent sur l’« offre Rutte » – accusent le Royaume-Uni de diviser le bloc | Politique | Nouvelles

in

De hautes sources diplomatiques néerlandaises ont contesté une affirmation du Premier ministre, qui a déclaré que son homologue néerlandais Mark Rutte avait proposé de servir de médiateur dans les pourparlers UE-Royaume-Uni. Johnson a déclaré que le Premier ministre néerlandais avait proposé son aide lors d’une réunion à Downing Street la semaine dernière. Mais des diplomates néerlandais ont déclaré que le No10 devrait concentrer ses efforts sur la collaboration avec la Commission européenne pour trouver une solution pour mettre fin à la menace de chaos en Irlande du Nord.

Une source diplomatique néerlandaise de haut rang a déclaré à Express.co.uk : « Le Premier ministre a appelé Boris Johnson à être constructif, pragmatique et à s’engager avec la Commission.

“Le Royaume-Uni et l’UE partagent la responsabilité de faire en sorte que le protocole, tel qu’il a été négocié et ratifié des deux côtés de la Manche, fonctionne pour le peuple d’Irlande du Nord.”

La diatribe est venue après que M. Johnson a averti que l’impasse du Brexit sur l’Irlande du Nord “ne peut pas durer éternellement”.

Le Premier ministre a déjà effrayé les capitales européennes en menaçant de déclencher l’article 16 du protocole sur l’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit.

Une telle action suspendrait certaines parties de la mesure post-Brexit pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Pour garder la frontière ouverte, l’Irlande du Nord est essentiellement restée à l’intérieur du marché unique de l’UE, avec un certain nombre de contrôles sur les marchandises expédiées du reste du Royaume-Uni.

Cela a exaspéré les syndicalistes et fait craindre des pénuries alimentaires et des violences dans la région.

S’exprimant lors d’un vol à destination de New York, M. Johnson a déclaré que le protocole était actuellement appliqué de manière “folle” et nécessitait des “solutions de bon sens” pour le rendre opérationnel.

Il a déclaré aux journalistes : « Vous connaissez tous les problèmes avec l’Irlande du Nord. J’espère que tout le monde sait que ce n’est pas quelque chose que le gouvernement britannique essaie d’alimenter à nos propres fins politiques. Au contraire, on veut arranger ça, on veut du bon sens. Nous ne voulons pas d’obstacles au Royaume-Uni pour le commerce dans notre pays et c’est fou pour le moment que le protocole soit appliqué ou utilisé de la manière dont il est.

« Je ne pense pas que ce soit raisonnable, 20 pour cent de tous les contrôles dans l’ensemble du périmètre de l’UE sont désormais effectués en Irlande du Nord. Nous devons donc régler le problème, nous devons le régler rapidement.

«J’ai parlé à Mark Rutte l’autre soir qui voulait venir voir s’il pouvait arbitrer sur la question et j’ai dit que vous savez que nous voulons vraiment progresser. Nous cherchons une solution, mais elle doit être celle qui permet la libre circulation des marchandises entre toutes les régions de notre pays.

« Donc, pour répondre à votre question, la situation actuelle ne peut pas durer éternellement. »

À LIRE : Boris Johnson EN DIRECT : Kuenssberg lève le voile sur le « rebond » du Premier ministre

Mais le Royaume-Uni veut le réécrire en raison des barrières commerciales qu’il a créées pour les marchandises traversant la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne.

Mais Bruxelles a rejeté les appels, conduisant à une sorte d’impasse où les périodes de grâce post-Brexit sur les marchandises ont été prolongées à plusieurs reprises afin d’éviter de nouvelles pénuries.

Des pourparlers devraient avoir lieu entre les deux parties dans les semaines à venir.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent rejeté les plans élaborés “unilatéralement” par Bruxelles pour sortir de l’impasse, et appelle plutôt à une véritable négociation sur la question.