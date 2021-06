Brexit news : les Brexiteers lancent une attaque furieuse contre l’UE : « Falsification de la frontière irlandaise » | Politique | Nouvelles

in

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi sur la place de Newtownards, dans le comté de Down, pour une manifestation contre le protocole, organisée par les principaux Brexiteers, la baronne Hoey et l’ex-député européen Ben Habib. Le protocole, qui a été intégré à l’accord de retrait du Brexit pour aider à éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, a laissé l’Irlande du Nord liée à une série de règles douanières et réglementaires de l’UE.

L’Irlande du Nord fait également partie du marché unique de l’UE avec des contrôles des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni dans le cadre des accords.

Mais le protocole a provoqué une colère importante parmi les politiciens unionistes à travers l’Irlande du Nord, craignant qu’il ne crée une frontière avec la mer d’Irlande.

S’adressant à la manifestation à Newtownards, l’ancien eurodéputé du Brexit Party Ben Habib a déclaré à la foule: “Les vrais méchants dans cette histoire sont l’UE et le gouvernement irlandais, car ils ont falsifié et déformé complètement ce que serait la frontière douanière sur l’île d’Irlande.

“Mais je crains que ceux à qui vous avez prêté allégeance, le gouvernement de Westminster, ce soient eux qui vous aient vraiment abandonné parce qu’ils auraient dû résister à ce faux récit.”

L’ancienne députée travailliste, la baronne Kate Hoey, a affirmé que le protocole « enlève notre identité britannique » et a accusé le gouvernement irlandais d’utiliser l’Irlande du Nord comme une « arme ».

Elle a ajouté: “Je crains que les vins et les dîners qui se déroulent à Bruxelles n’aient porté leurs fruits.

“L’UE voulait punir le Royaume-Uni pour avoir osé quitter son club et a utilisé cyniquement la question de la frontière irlandaise et l’accord de Belfast comme arme.”

Jim Allister, chef du parti Traditional Unionist Voice, qui fait partie d’une contestation judiciaire avec M. Habib et la baronne Hoey contre le protocole a appelé le Democratic Unionist Party à faire effondrer efficacement Stormont à moins que le protocole ne soit abandonné.

Le député a également déclaré que l’UE “nous préparait à ce qu’elle considère comme le résultat ultime de l’unité irlandaise”, qui a été accueillie par des chants “jamais” et “sur mon cadavre” de la foule.

La manifestation a vu cinq défilés de protestation se diriger vers le centre-ville de Newtownards.

Des centaines de manifestants ont brandi des drapeaux de l’Union et brandi des banderoles disant « Le choix de Dublin : paix ou protocole ? », qui portait une image du vice-premier ministre irlandais Leo Varadkar, ainsi que « Pas de frontière maritime irlandaise » et « Assez, c’est assez ».

Une déclaration d’Ards et du North Down Loyalist Collective, qui a organisé l’événement, a déclaré: “Notre plate-forme de quatre orateurs de haut niveau enverra un message clair que le protocole de démantèlement de l’Union, qui récompense la violence, doit disparaître.

“La baronne Hoey, Jim Allister et Ben Habib dirigent actuellement une contestation devant la Haute Cour contre la frontière de la mer d’Irlande, et Jamie Bryson a séparément pris la première étape en engageant une procédure devant la Haute Cour en 2019, qui a été interrompue en attendant la ratification de la loi sur le retrait par le Parlement. “