Brexit news : les Brexiteers se moquent des Remainers qui ont détourné les Proms avec des drapeaux de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

La dernière nuit des bals a eu lieu au Royal Albert Hall samedi soir et a vu les Remainers afficher des emblèmes pro-UE autour du lieu. Un certain nombre de manifestants restants ont également enfilé des bérets bleus et dorés, particulièrement populaires auprès des militants anti-Brexit de 2016. Un commentaire moqueur disait : « Agitez autant de drapeaux de l’UE que vous le souhaitez, mais vous avez perdu et c’est tout. Un autre a été plus détaillé dans sa réaction aux manifestants du reste.

Ils ont dit: “Je ne suis pas du tout dérangé, en fait je les plains, ils doivent savoir qu’agiter des drapeaux atteindra la racine carrée de tout cueillir, rien du tout ne va changer, tous les drapeaux qui agitent le font, c’est de faire savoir aux gens , après cinq ans, ils n’ont toujours pas avancé dans leur vie, ils essaient toujours de téter la tétine de l’UE, qui est partie pour toujours, bénissent leurs petites chaussettes en coton.

« Si les Remoaners veulent agiter leurs drapeaux européens, c’est à eux de décider », a commencé un autre. “[A]bien qu’ils le fassent intentionnellement lors de la dernière nuit des bals pour être provocateur. Cela n’enlève rien au fait qu’ils ont perdu le vote démocrate et que nous sommes sortis.

Un commentateur a rejeté les manifestants en déclarant : « Rien de nouveau ici. Ces numpties le font depuis plusieurs années maintenant.

Un autre a adopté un ton similaire, affirmant que les drapeaux et les bérets pro-UE étaient “[b]est ignoré. ils se donnent juste l’air si infantile et franchement stupide à une telle occasion britannique. “

Il a déclaré au Guardian : « Ces personnes nient toujours le résultat du référendum. »

« Le peuple britannique veut quitter l’UE, quel que soit le nombre de drapeaux qu’il arbore. »

Encore une fois, en 2019, environ 50 000 drapeaux pro-UE ont été distribués lors de la dernière nuit des bals.

Le groupe organisateur Remainer, l’EU Flags Proms Team, a décrit leur motivation : « Nous tenions à démontrer qu’il est possible d’être patriote tout en conservant une identité européenne et internationaliste.