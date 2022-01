Brexit news: les Britanniques apaisent les craintes concernant les nouvelles règles commerciales avec l’UE | Royaume-Uni | Des nouvelles

En vertu de l’accord de retrait de Boris Johnson, certains contrôles et déclarations de marchandises voyageant entre le Royaume-Uni et l’UE avaient un délai de grâce d’un an. Cela s’est terminé hier, ce qui a conduit plusieurs commentateurs à prédire que le Brexit, la Grande-Bretagne, serait gravement perdant.

Le critique virulent du Brexit, Lord Adonis, a même profité du Nouvel An pour « célébrer » le 20e anniversaire de l’euro, affirmant que le Royaume-Uni rejoindrait un jour le bloc.

Il s’exprimait alors qu’un ancien haut fonctionnaire déclarait à BBC Radio 4 que les règles supplémentaires conduiront certaines entreprises à décider que cela ne « valait pas la peine » de commercer dans l’UE.

Philip Rycroft, qui a été secrétaire permanent du Département pour la sortie de l’Union européenne (DExEU) entre 2017 et 2019, a déclaré que les nouvelles règles pourraient être trop lourdes pour certaines entreprises.

Ses commentaires ont été rapidement critiqués par de nombreux lecteurs d’Express.co.uk – qui ont déclaré que les « problèmes de dentition » fonctionnaient dans les deux sens.

LIRE LA SUITE : « Criminalement stupide ! » Adonis sauvagement réclamé que le Royaume-Uni rejoindra l’Euro

Mastermariner a écrit : « De la foutaise totale. Les hommes et les femmes d’affaires sont là pour faire un seul travail. Faire du profit!

« Soit au Royaume-Uni et/ou avec d’autres partenaires commerciaux, et ils trouveront un moyen de rentabiliser une entreprise prospère.

« Arrêtez de saper leur capacité à réussir, car ils le feront malgré les problèmes de jeunesse. »

Seafort a écrit : « Assez drôle, la plupart des flagorneurs pro-UE qui inondent la section des commentaires ignorent le fait que les entreprises de l’UE vont également être confrontées à des coûts supplémentaires et à des formalités administratives.

« Le Royaume-Uni leur impose enfin le fardeau s’ils veulent exporter vers le Royaume-Uni.

« Le Royaume-Uni n’a pas non plus à importer de l’UE et peut tout aussi bien trouver d’autres marchés beaucoup plus accommodants que l’UE ne l’a été.

« L’UE perturbe le commerce, elle ne facilite pas le commerce pour des achats faciles.

« Lorsque les coûts l’emportent sur les gains, il est temps de trouver de nouveaux marchés en dehors de l’UE, comme de nombreuses entreprises britanniques l’ont fait. »

Le citoyen Smithie a écrit : « Aucun dommage pour la Grande-Bretagne, juste un dommage pour les exportations de l’UE. C’est un coup de pouce pour les producteurs locaux et nos nouveaux partenaires ALE.

S’exprimant dans l’émission PM de Radio 4, M. Rycroft a expliqué que les changements signifient que les importateurs doivent faire une déclaration en douane complète sur les marchandises entrant au Royaume-Uni en provenance de l’UE ou d’autres pays.

Les commerçants ne sont plus en mesure de retarder jusqu’à 175 jours l’achèvement des déclarations douanières d’importation complètes, une mesure introduite pour faire face à la perturbation du Brexit.

Il existe des dispositions distinctes pour le commerce avec l’île d’Irlande.

Il a ajouté: « La Fédération des petites entreprises estime que seulement un quart environ de ses membres sont prêts pour cela, ce qui est un peu surprenant d’une certaine manière car ils avaient manifestement été avertis que cela allait arriver.

« Mais n’oublions pas, ils ont eu une année assez torride, la plupart des entreprises, avec Covid et tout le reste, donc beaucoup d’entreprises ne seront pas prêtes.

« Il y aura des problèmes de démarrage… mais la grande question est de savoir combien d’entreprises finissent par penser : » Savez-vous quoi ? C’est trop compliqué » et renoncent à importer ?

« Tout comme certaines entreprises ont déjà renoncé à exporter parce que cela ne vaut pas la peine. »