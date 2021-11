Brexit news: les Britanniques appellent Boris à passer au nucléaire alors que la dispute sur le Brexit avec l’UE s’effondre | Politique | Nouvelles

L’élan vers le Royaume-Uni déclenchant l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord se renforce. Une fois la COP26 terminée, il y a de fortes attentes que Londres agisse.

Malgré les discussions techniques en cours entre la Commission européenne et le Royaume-Uni, des responsables à Londres et à Bruxelles sur l’ensemble de mesures de la CE visant à faciliter la mise en œuvre du protocole, Lord David Frost poursuit l’assaut rhétorique sur sa provenance.

Maintenant, les Britanniques ont exhorté le Premier ministre à « se détacher » des « intimidateurs égoïstes ».

Un lecteur d’Express.co.uk, misérablereader, a écrit : « Nous avons voté pour quitter l’UE, il est temps de nous séparer de ces intimidateurs égoïstes.

« Ce sont peut-être nos voisins, mais ce ne sont certainement pas nos amis, ni nos alliés. »

Un autre lecteur, David, a écrit : « Allez-y, déclenchez l’article 16 maintenant.

« Arrêtez de tergiverser et d’être penaud. »

RonfromYork a ajouté : « Si l’UE attend que Johnson et Frost fassent quelque chose, ils auront une longue attente.

« Le peuple britannique attend depuis l’arrivée au pouvoir de Johnson. »

Hampshire Reader a écrit : « Qu’attendez-vous pour Frost ? Continuez, déclenchez l’article 16, déstabilisez l’île d’Irlande et regardez le gouvernement le plus inepte (et le plus sordide) de mémoire d’homme tomber comme un jeu de cartes !

« Il est temps de passer à autre chose, alors faites-le ! »

Un septième lecteur a ajouté : « L’UE parle d’une guerre commerciale avec le Royaume-Uni si notre gouvernement déclenche l’article 16.

« Parlez de vous couper le nez pour contrarier votre visage.

« Combien d’entreprises européennes en souffriront, y compris Audi, BMW et Mercedes ? »

Cette semaine, Downing Street a élargi ses conseils juridiques sur le déclenchement de l’article 16.

Un haut diplomate de l’UE a déclaré: « Une grande partie des attentes est due aux déclarations de Frost et à l’approche très dédaigneuse qu’il adopte envers les efforts de l’UE pour essayer de trouver des solutions pratiques à la mise en œuvre du protocole. »

Le responsable a ajouté: « Le Royaume-Uni continue de brandir la menace de l’article 16, et plus ils en parlent, plus les gens commencent maintenant à les croire. Il y a donc un air d’inévitabilité à ce sujet. »

L’UE estime que la menace de lancer l’article 16 est utilisée comme levier politique et diplomatique par le Royaume-Uni.