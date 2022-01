Brexit news: les Britanniques célèbrent la victoire de Truss et se moquent de Remainers après la flambée des importations britanniques | Politique | Des nouvelles

Les chercheurs de Facts4U.org ont analysé les chiffres pour suggérer qu’une croissance commerciale « vraiment stupéfiante » est en cours avec le Maroc. Cela indiquait que 878 tonnes de courgettes avaient été importées du Maroc en janvier 2021 – un bond de près de 10 fois par rapport à 95 tonnes en janvier 2020. Plus révélateur, cela équivaut également à une énorme augmentation de 822%.

Le Royaume-Uni a également importé 1 292 tonnes de fraises marocaines en janvier 2021, contre seulement 231 tonnes un an plus tôt – une autre énorme augmentation de 459%.

Les exportations britanniques de marchandises vers le Maroc ont augmenté de plus d’un quart (27,3 %), selon les chiffres.

Maintenant, les Britanniques ont célébré la victoire massive de la Grande-Bretagne et de la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui dirige maintenant les négociations du Royaume-Uni avec l’UE après le départ de Lord Frost le mois dernier.

Plusieurs se sont également moqués brutalement de Remainers, utilisant les chiffres comme preuve que leur propagande catastrophique pour le Brexit a été arrêtée.

Réagissant à notre histoire initiale, le lecteur d’Express SanjayP a rayonné : « Truss a déclaré que « l’UE a déjà invoqué cet article pour introduire une frontière dure pour les exportations de vaccins et, même en la retirant, a insisté sur son droit de le faire à nouveau dans le futur’.

« Les partisans de l’UE ont essayé de prétendre que cela ne s’était pas produit, mais la vérité est connue. »

Jeremy1951 a écrit : « Ce n’était qu’une question de temps avant que les importateurs britanniques ne prennent conscience et trouvent de nouveaux fournisseurs de produits alimentaires, de sorte que nous ne dépendions pas des exportations de l’UE.

« Truss a raison – les consommateurs britanniques devraient désormais boycotter activement les produits et produits de l’UE.

« Cependant, ces lacunes sont maintenant comblées par le Commonwealth et la Chine, etc.

« L’UE décime son propre commerce et ses marchés malgré leur propre visage. »

Le rapport de Facet4EU.org a indiqué que toutes les importations britanniques en provenance du Maroc au cours des quatre trimestres jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2021, 841 millions de livres sterling (84,8%) étaient des marchandises et 151 millions de livres sterling (15,2%) étaient des services.

Les importations de produits marocains ont bondi de plus d’un tiers (34,1% ou 214 millions de livres sterling) par rapport à la même période un an plus tôt.

Facts4U.org a déclaré en conclusion: « Les critiques du Brexit aiment souligner les problèmes de certains commerçants de l’UE, qui pourraient perdre tout intérêt pour le marché britannique et se retrouver immédiatement par défaut avec une hausse des prix et des étagères vides.

« Il ne semble jamais leur venir à l’esprit que les produits de l’UE peuvent et seront remplacés par une concurrence plus ouverte où le consommateur peut décider de sa préférence.

« Les produits de l’UE peuvent être battus en termes de prix et de qualité maintenant que les relations commerciales britanniques peuvent s’ouvrir.

« Le Royaume du Maroc n’a pas reculé. En octobre 2021, il a lancé sa propre initiative commerciale en lançant sa première campagne d’exportation de produits agricoles et de produits de la mer ciblant spécifiquement le Royaume-Uni, appelée » FromMoroccotoUK « .

« C’est vrai, les fruits et légumes frais marocains ne sont pas nouveaux au Royaume-Uni – les agrumes, les myrtilles, les tomates et plus encore sont déjà disponibles dans les supermarchés – mais le Maroc a considérablement modernisé son agriculture et son industrie alimentaire au cours de la dernière décennie afin de pouvoir rivaliser sur la qualité également. comme prix.

« Les Marocains sont convaincus que leurs fruits et légumes de haute qualité ainsi que des prix compétitifs leur permettront de gagner une plus grande part de marché au détriment des fournisseurs de l’UE tels que les fournisseurs néerlandais et espagnols.

« La décision appartiendra désormais aux consommateurs britanniques plutôt qu’aux bureaucrates bruxellois. »