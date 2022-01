Brexit news : les Britanniques célèbrent le succès de la Grande-Bretagne et se moquent des États de l’UE « capturés » | Politique | Des nouvelles

Des données récentes ont montré que l’inflation de la zone euro a atteint un niveau record le mois dernier. Cela conduira probablement la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter les taux d’intérêt cette année à titre de mesure corrective. Les militants néerlandais du « Nexit » ont averti que la zone euro serait confrontée à une instabilité économique imminente.

Maintenant, les lecteurs d’Express.co.uk se sont moqués de l’UE avec l’un d’entre eux affirmant que le « traitement malveillant » que le bloc a montré que le Royaume-Uni conduirait à la chute de Bruxelles.

Un lecteur d’Express.co.uk, Jerboa, a commenté : « Je ris de l’expression Little Englanders.

« Nous avons un siège à la table supérieure car l’UESSR n’est pas invitée.

« Cependant, vous vous asseyez dans la pièce voisine avec la porte verrouillée.

« Votre traitement malveillant du Royaume-Uni entraînera votre chute, le monde entier peut voir à quel point vous êtes vindicatif et méchant envers le Royaume-Uni.

« Juste parce que nous sommes partis, vous êtes vexé et voulez que nous échouions et essayez d’y arriver.

« Nous finirons par l’emporter comme nous l’avons fait plusieurs fois.

« Vous les trolls et les pleurnichards devriez vous baisser la tête de honte.

LIRE LA SUITE : « L’UE continuera de se moquer de nous » si le Royaume-Uni ne met pas fin aux pourparlers sur le Brexit

BBBO01 a écrit : « Il y a quelque chose de très sinistre dans le fait que l’UE contrôle des pays qui sont techniquement en faillite et n’ont donc d’autre choix que de se conformer aux diktats politiques transmis par leurs suzerains.

« Ce n’est pas ainsi qu’une union politique fonctionne.

« Les menaces et l’intimidation ne feront que provoquer plus de disharmonie, ce qui entraînera une punition plus sévère, ce qui entraînera plus de disharmonie, ce qui … etc.

Avec Droopy Draws disant simplement: « Tellement heureux que nous ayons quitté l’UE. »

Et FreetheEU27 d’ajouter : » Comme tous ces braves Brexiteers étaient sages et clairvoyants en 2016.

« Ils ont résisté à tous les mensonges et absurdités des Remainlings.

« Rester fermes dans leur détermination à libérer ce pays des griffes d’une UE corrompue et antidémocratique.

« Imaginez l’état épouvantable dans lequel nous serions maintenant si nous étions encore enchaînés à ces incompétents à Bruxelles.

« Imaginez aussi ce qui va arriver à l’UE27 lorsque l’inflation commencera vraiment à décoller. »

Johnpaul a écrit : « Bon débarras du projet qui a échoué.

« Il faudra des années à notre pays pour se remettre des milliers de milliards que nos gouvernements incompétents y ont versés. »