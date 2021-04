Brexit News: Les Britanniques célèbrent un méga accord commercial – “ Ce n’est plus dicté par Bruxelles! ” | Politique | Nouvelles

Cette semaine, la reine a donné la sanction royale au projet de loi sur le commerce, qui donne à la Grande-Bretagne la liberté de mettre en œuvre les accords conclus dans le monde entier après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les 67 accords, parallèlement à l’accord commercial avec l’UE négocié par Lord Frost l’année dernière, valent 891 milliards de livres sterling.

Maintenant, les Britanniques ont célébré cet accord commercial stupéfiant et ont déclaré que le Royaume-Uni n’était plus «dicté par Bruxelles».

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «J’aime l’idée que le Royaume-Uni puisse conclure ses propres accords commerciaux.

“Pas de problème avec 27 autres pays avec leurs propres agendas!”

Un autre a ajouté: «c’est désormais dans la loi que le monde sera notre huître.

«Dieu merci pour le Brexit.

“Le commerce est désormais sous notre contrôle et non dicté par Bruxelles.”

D’autres ont salué Mme Truss en tant que Premier ministre en attente et ont déclaré: “Si jamais une personne méritait une reconnaissance pour le service rendu à son pays, c’est Mme Truss.

“Elle est définitivement un PM en attente.”

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon est restée secouée par une dispute tendue sur les plans d’indépendance

Un autre a ajouté: “Le Royaume-Uni va de mieux en mieux, alors que l’UE ne peut même pas réussir le déploiement de ses vaccins.”

Un huitième lecteur a déclaré que nous pouvions désormais “remettre notre erreur de participation à l’UE bel et bien dans le passé”.

À la suite de la sanction royale, Mme Truss a déclaré: «L’adoption de cette loi est un moment marquant pour le Royaume-Uni.

«Pour la première fois en près d’un demi-siècle, nous sommes libres de mener une politique commerciale indépendante et de faire passer les intérêts du peuple britannique au premier plan.

«Nous utiliserons cette nouvelle souveraineté pour repousser de nouvelles frontières dans les industries du futur comme le commerce et les services numériques, défendre le commerce libre et équitable à travers le monde et mener la réforme du système commercial mondial.

<< Notre objectif est de renforcer les liens commerciaux avec des alliés qui partagent notre croyance en la démocratie, la libre entreprise et l'état de droit, et d'approfondir les liens avec les économies à croissance rapide du futur, en positionnant la Grande-Bretagne là où se situe la croissance future et en garantissant notre place un monde en mutation rapide.

«Ce faisant, nous propulserons une reprise du COVID-19 axée sur l’emploi, les exportations et les investissements et apporterons la prospérité à toutes les régions de notre Royaume-Uni.»

La loi sur le commerce signifie que des normes alimentaires et environnementales élevées sont inscrites dans la loi, ainsi que des mesures visant à garantir que les futurs accords commerciaux n’affectent pas les droits des travailleurs ou le NHS.

Les accords comprennent un mélange d’accords de reconduction – dans lesquels le Royaume-Uni peut continuer à commercer avec des pays comme dans le cadre des accords auxquels le Royaume-Uni était couvert lorsqu’il était membre de l’UE – et de nouveaux pactes bilatéraux.

Les accords contribuent à ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises britanniques, à stimuler l’emploi, à encourager les investissements et à favoriser la reprise économique après la pandémie de coronavirus.