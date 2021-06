Brexit news: les Britanniques critiquent Lord Adonis pour “soumission” à l’explosion de l’Allemagne | Politique | Nouvelles

L’archi-Rejoiner et politicien travailliste a déclaré que l’économie britannique étant “plus petite que” celle de l’Allemagne et qu’elle “devrait se comporter comme elle”. Le président du groupe pro-UE European Movement UK, qui n’a pas caché son mépris total pour le Brexit et son désir de voir le Royaume-Uni rejoindre l’UE, a rapidement été qualifié de « traître » et de « lâche » par les Britanniques épris de liberté.

L’un d’eux a écrit : « Et il est un Seigneur. Quelle farce. Clairement un traître. Retirez-le de son titre.

Un autre s’est déchaîné : « N’est-il pas tout simplement fabuleux que cet homme et le parti Liebour soient loin du n°10, et aient peu d’influence sur ce qui se passe dans notre pays ?

“S’ils prenaient des décisions, nous serions en haut d’une certaine crique sans pagaie…”

Un troisième a déclaré : « Quel petit homme pathétique et lâche, Heureusement que nous n’avions pas de dirigeants comme lui dans les années 1940. »

“La situation est très sombre. Je ne veux que du bien pour ce pays. C’est pourquoi j’ai toujours voulu que nous dirigeions, pas que nous quittions, l’Europe.

“C’est toujours mon point de vue. Gordon Brown dit que le slogan pour lequel nous aurions dû nous battre au cours des cinq dernières années était de diriger, pas de partir.”

Lord Adonis a poursuivi : “Je ne suis pas favorable à ce que la Grande-Bretagne soit abrutie.

“Je suis complètement d’accord avec les Brexiteers qui veulent une Grande-Bretagne mondiale, mais nous faisons partie de l’Europe.

“Nous sommes plus petits que l’Allemagne, en termes de population et d’économie, et à peu près de la même taille que la France. Nous devrions également nous comporter sur cette base.”

L’animateur de talkRADIO a riposté : “Mais quand tu dis ça, tu te comportes sur quelle base ? Tu te comportes en étant soumis à l’Allemagne ?”

Lord Adonis a répondu : « Non, en faisant du commerce librement avec eux.

“Je veux que nous commencions à égalité avec les Allemands, la France et les Irlandais. Nous devrions avoir un libre-échange complet avec l’Europe.”

Lord Adonis a également minimisé l’accord de libre-échange australien conclu par Liz Truss au début du mois.

Il a déclaré : « D’après la propre estimation du gouvernement, le gain réel de revenu national résultant de cet accord est de 0,01 %.

“Je n’ai rien contre cet accord commercial. Mais soyons réalistes. Le commerce qui nous importe fondamentalement est l’Europe.

“Nous ne devrions pas critiquer notre commerce avec l’Europe pour un assez petit accord avec l’Australie.”