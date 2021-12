Brexit news : les Britanniques demandent à Boris de déchirer les permis de pêche après l’ultimatum français | Politique | Nouvelles

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a exhorté l’Union européenne à prendre des mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni si le différend concernant l’octroi de licences à ses pêcheurs ne peut être résolu d’ici vendredi prochain. La Commission européenne a également fixé cette date limite pour le règlement du différend alors qu’elle intensifie la pression sur la Grande-Bretagne pendant les négociations. M. Beaune a déclaré samedi dans un message vidéo : « Nous avons eu une bonne nouvelle avec Annick Girardin, la ministre de la Mer, cette semaine, puisqu’un peu plus de 40 permis ont été confirmés par l’île de Guernesey.

« Et notre combat continue, car nous avons encore besoin de permis supplémentaires, dans les îles anglo-normandes et dans les Hauts-de-France.

« Nous allons poursuivre cette discussion via la Commission européenne, avec une réunion très importante : le 10 décembre.

« Comme nous l’avons dit, et la Commission européenne l’a dit aussi, le 10 décembre, nous verrons si le dialogue porte ses fruits et continue à délivrer des licences, enfin, en nombre supplémentaire.

« Ou si nous sommes bloqués, auquel cas nous aurons une réaction européenne, pour passer à une autre phase, car le dialogue n’aura pas porté ses fruits.

« Ici c’est clair, on avance, il faut se réjouir de la bonne nouvelle, continuer le combat, et toujours soutenir nos pêcheurs. »

Mais les Britanniques ont réagi avec fureur au dernier ultimatum de M. Beaune, exigeant que le Premier ministre Boris Johnson révoque toutes les licences de pêche des Français.

Réagissant à notre histoire initiale, le lecteur d’Express DNeil a déclaré : » Boris subira une pression immense après l’élection partielle de Bexley pour régler ce problème en invoquant A16 ou en déchirant entièrement l’accord, ce qui entraînerait bien sûr la révocation de tous les permis de pêche.

« M. Beaune ferait mieux de faire attention à ce qu’il souhaite. »

LIRE LA SUITE: La colère des retraites de l’État face à la «trahison absolue» de Boris Johnson

« Boris a besoin de sortir la tête des nuages. Les Français n’ont pas le droit d’exiger.

Tonyrorybeau a ajouté : « Il reste six jours et il n’y aura plus de pêche française dans les eaux britanniques !

La dernière ligne est centrée sur le nombre de licences de pêcheurs de sapins pour opérer dans les eaux autour de la côte britannique pour les petits bateaux qui peuvent prouver qu’ils ont pêché dans ces eaux avant le Brexit.

La France a accusé le Royaume-Uni de ne pas avoir accordé suffisamment de licences à ses pêcheurs, tandis que la Grande-Bretagne a riposté en insistant sur le fait que l’écrasante majorité des demandes de licences ont été accordées.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Nous continuons d’avoir des discussions techniques avec la Commission européenne et les autorités françaises.

« Notre approche des licences de pêche est fondée sur des preuves et totalement conforme à l’Accord de commerce et de coopération.

« Au total, nous avons autorisé près de 1 700 navires de l’UE à pêcher dans nos eaux.

« Lorsque les navires ont fourni les preuves requises, nous avons délivré des licences et continuerons de le faire. »