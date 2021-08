in

Dans le cadre de ce programme, tous les véhicules vendus en Europe à partir de juillet prochain devront être équipés d’un outil intelligent d’assistance à la vitesse (ISA). Il utilisera les données GPS et les caméras de circulation pour déterminer si un conducteur accélère et peut limiter la puissance de sa voiture le cas échéant.

Bien que le Royaume-Uni ne soit pas obligé de suivre l’UE, il est susceptible d’adopter les règles car cela contribue à normaliser les pratiques de fabrication.

Mais la nouvelle des actions de l’État-nounou a provoqué la fureur de nombreux Brexiteers.

L’un d’eux a écrit : « La vérité est que ces limiteurs pourraient causer plus d’accidents lorsque les véhicules s’alignent lors du dépassement de camions ou de tracteurs. »

Un deuxième a fait rage: «Le Royaume-Uni a sans doute les routes les plus sûres au monde compte tenu de la densité de la population et nous ne voulons ni n’avons besoin de la technologie ISA draconienne et intrusive dans nos voitures…..

«Vous êtes là, dans le besoin de dépasser un camion, donc dans la mauvaise voie, et un conducteur qui n’avait pas l’air bien surgit d’une route secondaire.

“Vous ne pouvez pas revenir, mais une augmentation de vitesse de 80 sur une route de 60 vous sauvera votre bacon… mais Bang.”

Le limiteur fonctionnera en restreignant la puissance du moteur d’un véhicule en excès de vitesse afin qu’il ne puisse pas dépasser la limite.

Cependant, les conducteurs pourront le contourner en appuyant fortement sur l’accélérateur.

L’outil restreindra alors le débit de carburant vers le moteur et émettra des avertissements sonores et visuels jusqu’à ce que la voiture ait ralenti.

Peter Golding, directeur général de FleetCheck, a déclaré que les entreprises devraient adopter une approche de «tolérance zéro» envers les conducteurs qui dépassent les limites.

Et il a affirmé que la nouvelle technologie devrait toujours être considérée comme un « véritable avantage » pour les conducteurs pour plusieurs raisons.

Il a déclaré que les usagers de la route sont susceptibles de voir moins d’accidents et moins de contraventions pour excès de vitesse en raison de la sécurité fournie par le système.

S’adressant à FleetNews, il a déclaré : « Notre point de vue est que l’introduction de la technologie ISA est un moment que les employeurs devraient saisir comme une opportunité de préciser qu’il n’y a pas de marge de manœuvre pour les entreprises en matière de vitesse et les dangers qu’elle représente.

Il a ajouté : « Notre point de vue est que cela devrait être présenté aux conducteurs comme un véritable avantage.

« Premièrement, ce sont des véhicules plus sûrs – une vitesse réduite signifie moins d’accidents et moins d’accidents graves.