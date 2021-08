Brexit news : les Britanniques disent à Boris qu’ils sont « dans le noir » sur de brillants nouveaux accords commerciaux | Politique | Nouvelles

Les détails des accords conclus par la secrétaire au Commerce international Liz Truss restent un mystère, selon les conclusions. Un sondage pour le groupe de choix des consommateurs Which? ont constaté que 67 pour cent estimaient que le public recevait trop peu d’informations de la part des ministres sur les accords commerciaux.

Mme Truss a signé des accords couvrant 67 pays au cours des deux dernières années.

La plupart des pactes sont des accords de reconduction reflétant les termes des accords en vigueur lorsque le Royaume-Uni était membre de l’UE.

Mais de nouveaux accords avec le Japon et l’Australie ont été signés depuis que la Grande-Bretagne a quitté le bloc.

Aux accords coordonnés par le Département du commerce international (DIT), s’ajoute l’accord négocié avec Bruxelles par Lord Frost couvrant les 27 États membres de l’UE.

LIRE LA SUITE : Les opportunités se sont multipliées pour le Nord après le Brexit et la pandémie

Cependant, peu sont au courant des offres et des avantages qu’elles apportent.

Seulement sept pour cent ont déclaré qu’ils savaient que le Royaume-Uni avait même conclu un accord avec le Japon.

L’accord signé par Londres et Tokyo réduit les droits de douane sur les produits britanniques tels que les vêtements, les biscuits et la viande, ce qui facilite et coûte moins cher l’exportation.

Cela a également permis aux services financiers britanniques de faire des affaires plus facilement au Japon.

Pendant ce temps, l’accord australien permet aux Britanniques de voyager et de travailler plus facilement en Australie, réduit les formalités administratives pour les entrepreneurs et les petites entreprises et réduit les droits de douane sur les importations.

Un quart des consommateurs qui ont participé au sondage ont déclaré qu’ils estimaient que le gouvernement n’était “pas du tout ouvert” quant à l’impact qu’auront les nouveaux accords commerciaux.

« Nos recherches montrent que les consommateurs ont le sentiment d’avoir été laissés dans l’ignorance de ce que les accords commerciaux signifieront pour eux.

« Le gouvernement doit saisir cette occasion pour communiquer de manière transparente et ouverte avec le public au sujet des négociations commerciales et faire pression pour qu’un chapitre sur les consommateurs soit inclus dans les futurs accords qui reflète les questions les plus importantes pour les consommateurs. »

Les résultats seront un rappel brutal à Boris Johnson de la nécessité de promouvoir ses accords commerciaux à travers le pays.

Le Premier ministre s’est régulièrement vanté des opportunités offertes par le Brexit.

Il a parlé à plusieurs reprises de nouveaux marchés pour les entreprises vers lesquelles exporter et de la possibilité d’importations moins chères de l’étranger pour les consommateurs.

Un porte-parole du DIT a déclaré : « Le libre-échange fera croître notre économie dans toutes les régions du Royaume-Uni et créera des emplois, de meilleurs niveaux de vie et des salaires plus élevés.

“En tant que nation commerçante indépendante, nous concluons des accords ambitieux qui non seulement soutiendront nos industries clés, mais profiteront également aux consommateurs qui pourront profiter de plus de choix et d’un meilleur rapport qualité-prix grâce aux tarifs que nous réduisons.

“Nos politiques en matière de changement climatique et d’environnement sont parmi les plus ambitieuses au monde, et nous ne signerons pas d’accords commerciaux qui compromettent nos normes élevées en matière de protection de l’environnement, de bien-être animal et de sécurité alimentaire.”