Brexit news: les Britanniques éclatent alors que l’UE amère refuse de bouger sur l’accord sur le Brexit | Politique | Nouvelles

À la suite de discussions improductives avec l’UE vendredi, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​appelé le gouvernement britannique à prendre des mesures unilatérales concernant l’Irlande du Nord. En raison des menaces de l’UE, et en particulier de la France, les Britanniques ont affirmé que l’UE ne voulait pas d’un terrain de jeu égal avec le Royaume-Uni. Commentant une histoire d’Express.co.uk, un lecteur a déclaré: « Il suffit de déclencher l’article 16 maintenant, c’est tout ce qu’ils comprennent, c’est bien pour eux de couper l’électricité et de demander une rançon aux pays, mais ils n’aiment pas quand ils les menacent de nos leviers, faites-le. »

Un autre a déclaré : « Lorsqu’il s’agit de régler les différends, la dernière chose que l’UE veut, c’est des règles du jeu indépendantes et équitables.

Un troisième a déclaré : « L’activation de l’article 16 n’a pas semblé un gros problème pour l’UE lorsqu’elle l’a invoqué pour voler nos vaccins payés.

« Alors pourquoi devrions-nous voir cela comme un gros problème ? »

L’article 16 du protocole d’Irlande du Nord est un mécanisme de sauvegarde qui permet à chaque partie de suspendre certaines parties de l’accord sur le Brexit.

Celle-ci peut être déclenchée si le Protocole provoque de « graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales ».

Après en avoir informé l’autre partie, les deux parties entreront dans une période de négociation d’un mois.

Si les négociations échouent, des mesures unilatérales peuvent être prises bien que l’autre partie puisse mettre en œuvre des mesures de rééquilibrage.

L’UE avait menacé d’utiliser l’article 16 au début de l’UE afin d’arrêter l’exportation de vaccins sans autorisation d’exportation.

« De ce point de vue, je considère la semaine prochaine comme une semaine importante.

« Nous devons concentrer tous nos efforts sur la recherche d’une solution dans les plus brefs délais.

« Notre objectif devrait être d’établir la stabilité et la prévisibilité pour l’Irlande du Nord.

« Nous entendons beaucoup parler de l’article 16 en ce moment, mais il ne fait aucun doute que déclencher l’article 16 pour demander la négociation du protocole aurait de graves conséquences.

« Sérieux pour l’Irlande du Nord, car cela conduirait à l’instabilité et à l’imprévisibilité, et grave également pour les relations UE-Royaume-Uni en général, car cela signifierait un rejet des efforts de l’UE pour trouver une solution consensuelle à la mise en œuvre du protocole. »