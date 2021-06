Brexit news: les Britanniques en ont marre des menaces de l’UE alors que Bruxelles envisage des représailles | Politique | Nouvelles

in

Cette semaine, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que Bruxelles “n’hésiterait pas” à prendre des mesures pour garantir que le Royaume-Uni respecte ses engagements internationaux. L’avertissement intervient après qu’il a été signalé que le gouvernement britannique envisageait unilatéralement de prolonger un “délai de grâce” pour permettre aux magasins d’Irlande du Nord de continuer à vendre de la viande réfrigérée – y compris des saucisses et du hachis – en provenance de Grande-Bretagne une fois que le protocole du Brexit en Irlande du Nord expirera fin juin. .

L’UE dispose de cinq voies de représailles différentes qu’elle pourrait emprunter pour punir la Grande-Bretagne si M. Johnson décide de faire le pas.

On pense que la punition la plus sévère serait de frapper la Grande-Bretagne avec des poursuites judiciaires et des tarifs sévères.

Maintenant, les Britanniques ont riposté aux menaces de l’UE, affirmant que le bloc avait montré à maintes reprises qu’ils étaient “peu fiables et malhonnêtes”.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « À maintes reprises, l’UE nous montre qu’ils ne sont pas dignes de confiance et malhonnêtes et nous leur donnons encore et encore le bénéfice du doute.

« Il faut que ça s’arrête !

“Ce n’est que l’UE qui essaie d’imposer une frontière dure à l’île d’Irlande, ils ont déjà déclenché l’article 16 une fois, puis l’ont déjà retiré et pour quoi?”

Une autre personne a déclaré : « Eh bien, si c’est toutes les options qu’ils ont, cela ne représente pas grand-chose

« Apportez-le, les Britanniques riposteront et voyons qui crie en premier !

“Il est temps de leur dire où aller en déchirant le protocole NI et pas seulement en ‘étendant les choses’.

“En vertu de la Convention de Vienne sur les traités, le tout peut être déchiré à tout moment lorsque la” mauvaise foi “est évidente de la part de l’une des parties. Appelez le bluff de l’UE.”

Un autre a ajouté : « L’UE enfreint le droit et les traités internationaux.

“Le déclenchement de l’article 16 par l’UE montre qu’on ne peut jamais leur faire confiance.”

De nombreux autres ont demandé à M. Johnson de se retirer du Protocole du Nord ou d’invoquer l’article 16.

Une personne a déclaré : « L’UE ne veut pas d’une résolution satisfaisante du problème NI.

« Frost a suggéré de nombreuses solutions mais toutes ont été rejetées.

“Il est temps de se retirer complètement du Protocole car il empêche NI d’être traité comme faisant partie du pays.

“L’UE a utilisé l’article 16 ? Je pense qu’il est temps que le Royaume-Uni le fasse.”

Si le Royaume-Uni ne respectait pas l’accord de retrait du Brexit, l’affaire serait portée devant la Cour de justice européenne.

Si la CJUE se prononçait en faveur de l’UE et que le Royaume-Uni ne se conformait toujours pas à la décision, Bruxelles pourrait imposer des droits de douane élevés sur les exportations britanniques.

De tels tarifs, également appelés « représailles intersectorielles », pourraient s’appliquer « à tous les domaines » de la partie économique de l’accord commercial post-Brexit, selon une fiche d’information de la Commission.

Bruxelles pourrait également décider de retirer sa coopération dans les domaines de la sécurité et du maintien de l’ordre.

L’ambition de la Grande-Bretagne d’adhérer à la Convention de Lugano – qui définit les tribunaux nationaux compétents dans les affaires transfrontalières – pourrait être anéantie par l’UE.

De plus, Bruxelles pourrait empêcher la Grande-Bretagne de participer à des programmes de recherche et d’innovation, comme Horizon Europe.