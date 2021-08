Brexit news: les Britanniques exhortent Boris Johnson à se concentrer sur CANZUK sur Bruxelles | Politique | Nouvelles

in

Le panel de Jeremy Vine s’affronte sur les frais d’itinérance et le Brexit

L’Allemagne verse à l’UE 16,4 milliards de livres sterling par an, selon l’agence de presse DPA. Les chiffres pour la France et l’Italie sont également énormes, à 8 milliards de livres sterling et 5,3 milliards de livres sterling respectivement.

Cependant, la Pologne, qui a été accusée d’avoir enfreint les règles de l’UE, reçoit chaque année 10,5 milliards de livres sterling de plus de Bruxelles qu’elle ne paie.

La Hongrie, autre bénéficiaire majeur, est également engagée dans une bataille avec Bruxelles au sujet de l’État de droit et de l’indépendance judiciaire.

En réponse, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait valoir que Boris Johnson devrait donner la priorité à une alliance CANZUK, plutôt que de coopérer plus étroitement avec l’UE.

CANZUK est une proposition d’alliance entre le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ses défenseurs appellent au libre-échange, à la libre circulation et à la coopération en matière de défense entre les quatre nations anglophones.

Un lecteur d’Express.co.uk a écrit : « L’UE ne fonctionnera jamais.

« On ne peut pas simplement rassembler des pays avec des cultures totalement différentes qui ont leur propre identité distincte et des histoires remontant à des milliers d’années.

« Les États-Unis ont fonctionné parce que tout a été créé en même temps, tout le monde était un immigrant européen créant un nouveau pays et une nouvelle culture.

« C’est pourquoi le Royaume-Uni devrait se concentrer sur un syndicat CANZUK. Un groupe de nations qui partagent une culture, une histoire, une famille, une langue et un chef d’État.

Un autre utilisateur a ajouté : « L’UE n’a personne d’autre à blâmer qu’elle-même.

« S’ils n’avaient accordé que quelques concessions mineures à David Cameron en 2016, juste assez pour qu’il le vende au Royaume-Uni en tant qu’accord amélioré, le référendum aurait été dans l’autre sens.

“Au lieu de cela, ils ont traité Cameron avec un mépris total et c’était juste ‘Non, non, non’ tout le long. Voilà maintenant le résultat. »

Un troisième a écrit : « Des cotisations plus élevées et l’union de la dette, leur choix pas le nôtre. Nous avons esquivé une balle sur celui-ci.

Les dirigeants de l’UE sont aux prises avec des différends avec la Pologne et la Hongrie sur l’état de droit et les droits des homosexuels.

Après l’adoption par la Hongrie d’une loi interdisant la promotion de l’homosexualité aux moins de 18 ans, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a suggéré que le pays « n’a plus à faire partie de l’Union européenne ».

CANZUK International, fondée par James Skinner, basé à Toronto en 2015, plaide en faveur de l’alliance suggérée.

S’adressant à Express.co.uk, M. Skinner a insisté sur le fait que CANZUK serait très différent de l’UE.

Il a déclaré : « Ce serait très différent de ce qu’est la structure de l’UE.

« Ainsi, par exemple, là où l’UE a emprunté la voie d’un Parlement européen, d’une commission de l’UE, d’une monnaie centralisée, d’un système judiciaire centralisé, CANZUK ne serait rien de la sorte et nous ne préconiserions jamais que ce soit le cas. .

“Ce que nous avons toujours préconisé, c’est que ces pays travailleraient en tant que pays souverains indépendants sur la scène internationale, travaillant ensemble pour des initiatives telles que la migration réciproque, le commerce et la politique étrangère.”

La principale opposition du Canada, le Parti conservateur du Canada, a adopté le soutien à CANZUK comme l’une de ses positions officielles.

En Grande-Bretagne, l’année dernière, un groupe de députés conservateurs, travaillistes et du DUP a créé le groupe parlementaire multipartite pour CANZUK au Parlement.