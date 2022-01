Brexit news: les Britanniques exhortent Truss à abandonner un projet européen de 15 milliards de livres sterling | Politique | Des nouvelles

Le projet Horizon est le programme clé de recherche et d’innovation du bloc de 84 milliards de livres sterling auquel Brexit Britain devait être un contributeur important. Mais ses contributions sont au point mort alors que le Royaume-Uni et Bruxelles restent en désaccord sur le protocole d’Irlande du Nord.

La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères – qui détient désormais également le dossier de l’ancien secrétaire du Brexit Lord Frost – a menacé de déclencher l’article 16.

Cela suspendrait unilatéralement le protocole et a suscité de vives critiques de la part des pays de l’UE ainsi que la menace de poursuites judiciaires.

Et avec la participation du Royaume-Uni au projet Horizon également sur la glace, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​appelé Mme Truss à investir à la place dans des projets de recherche locaux.

Sean a écrit : « Nous avons reçu 0,38 £ de l’UE pour chaque 1 £ que nous avons payé.

« Assez de ces jeux de l’UE. Nous sommes mieux lotis à tous égards en les retirant et tout ce qui a trait à eux. »

Donnumnum a réfléchi: « Éloignez-vous maintenant, vous pouvez garantir qu’Horizon finira par un énorme pot d’argent qui en demande constamment de plus en plus …. prenez la perte et éloignez-vous maintenant. »

Bruxelles a suscité un tollé avec sa décision, qui a été prise malgré le fait que la participation de la Grande-Bretagne était une caractéristique de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni.

Après sa nomination, il y a eu des spéculations selon lesquelles Mme Truss allait poursuivre une ligne plus douce avec l’UE que son prédécesseur Lord Frost.

Mais ses commentaires de la semaine dernière ont défié les critiques et envoyé un message fort à l’UE.

Elle a déclaré : « Ma priorité est de protéger la paix et la stabilité en Irlande du Nord. Je veux une solution négociée, mais si nous devons utiliser des dispositions légitimes, y compris l’article 16, je suis prêt à le faire.

« Cette clause de sauvegarde a été explicitement conçue – et acceptée par toutes les parties – pour atténuer les problèmes aigus en raison de la sensibilité des questions en jeu.

« L’UE a déjà invoqué cet article pour introduire une frontière dure pour les exportations de vaccins et, même dans l’acte de la retirer, a insisté sur son droit de le faire à nouveau à l’avenir. »

Lord Frost avait également précédemment suggéré que l’article 16 était sérieusement envisagé par le Royaume-Uni.

Le vice-commissaire européen Maros Sefcovic a averti Lord Frost que cela aurait de « graves conséquences ».