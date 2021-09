Brexit news: les Britanniques exigent une répression de la pêche de l’UE alors que “les Français prennent le mickey” en Manche | Royaume-Uni | Nouvelles

Michel Barnier “a tout fait pour arrêter le Brexit”, déclare Farage

Un certain nombre d’associations de pêcheurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant la surpêche dans les eaux britanniques, publiant une déclaration aux côtés de la New Economic Foundation, Angling Trust et Greenpeace UK. Ils exigent que les supertrawlers de plus de 100 mètres – et les bagarreurs de fond – soient interdits dans les 10 zones de protection marine (AMP) désignées par la Grande-Bretagne.

Dans un communiqué, Greenpeace UK a déclaré : « Les pêcheurs des côtes sud et est ont vu leurs moyens de subsistance dévastés après des années de pêche industrielle incontrôlée par des chalutiers à impulsions, des superchaluts et des lanceurs à mouches.

« Cela a gravement appauvri les populations de poissons, en particulier dans les eaux côtières, laissant certains pêcheurs locaux sans plus rien à attraper.

« Moins d’un tiers des principales populations de poissons du Royaume-Uni sont en bonne santé.

« Les supertrawlers, qui appartiennent tous à l’UE, passent des milliers d’heures à pêcher dans les eaux britanniques chaque année, y compris dans les zones marines protégées.

« Les temps de pêche des supertrawlers dans les zones marines protégées du Royaume-Uni ont augmenté de 1 000 % entre 2017 et 2020. »

En réponse, les lecteurs d’Express.co.uk exhortent le gouvernement à sévir contre les superchalutiers de l’UE dans les eaux britanniques et à protéger l’industrie de la pêche britannique.

L’un d’eux a écrit : « Nous avons besoin d’un gouvernement qui s’en fout. »

Un autre a ajouté : « Notre gouvernement DOIT ARRÊTER les grands navires de pêche de nos eaux, pour inclure des techniques de pêche endommageant gravement les stocks et notre environnement marin, PAS dans un avenir lointain mais au plus tard le 1er octobre 2021.

“Cela donnera un préavis suffisant à ces navires pour qu’ils ne se trouvent pas dans des zones désignées ou qu’ils ne soient pas mis en fourrière / condamnés à une amende.”

Un troisième a écrit : « Il n’est pas bon de s’attendre à ce que Boris fasse quoi que ce soit.

« Il n’a pas le courage d’arrêter un canot pneumatique.

“Les Français prennent le mickey depuis des années parce que nous n’avons pas eu de leader avec une colonne vertébrale depuis Thatcher.”

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 (Image: GETTY)

Un quatrième a déclaré : « Boris trouve facile de baiser les retraités.

“Mais quand il s’agit de baiser le Français Boris est derrière le canapé.”

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé que le triple verrouillage des retraites de l’État serait abandonné pour cette année, rompant ainsi une promesse du manifeste.

Selon ses termes, les retraites britanniques augmentent en fonction de l’inflation, l’augmentation moyenne des salaires de 2,5% – selon la plus élevée des deux.

Les eaux britanniques sont utilisées par des superchalutiers « appartenant à l’UE » (Image : GETTY)

Les pêcheurs font campagne pour le Brexit avant le référendum de 2016 (Image : GETTY)

Cependant, le retour au travail de la pandémie de coronavirus a fait augmenter les revenus moyens, avec une augmentation estimée de huit pour cent de mai à juillet 2021.

Le gouvernement soutient que cela rend le maintien du triple verrou inabordable cette année.

Ils ont également augmenté l’assurance nationale de 1,25%, pour payer les fonds de protection sociale et le NHS.

Aux termes de l’accord commercial de Boris Johnson sur le Brexit, les navires de l’UE pourront accéder aux eaux britanniques jusqu’en 2026 au moins.

A partir de ce moment-là, ils pourraient théoriquement être exclus, mais cela risquerait de provoquer des représailles tarifaires de la part de Bruxelles.

Jerry Percy, directeur de la New Under 10s Fishermen’s Association, a expliqué comment les navires de l’UE endommagent la flotte de pêche britannique.

Il a déclaré : « La flotte côtière à petite échelle que le gouvernement a juré de protéger est désormais forcée de voir ses moyens de subsistance présents et futurs être détruits sous leurs yeux.

“Tout d’abord par l’énorme flotte de puissants chasseurs à mouche appartenant à l’UE qui ont inexplicablement vu toutes les limites de capture supprimées pour leurs espèces cibles, et, deuxièmement, par les énormes chalutiers pélagiques de l’UE réduisant la résilience des stocks de la Manche à l’impact du changement climatique tout en menaçant les populations de dauphins et de marsouins.