Brexit news: les Britanniques font irruption à Biden alors que les États-Unis se lancent dans la rangée de l’UE – « Gardez le nez dehors! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que l’UE et le Royaume-Uni sont sur le point de revoir les termes et conditions de l’accord, à la suite d’allégations de syndicalistes selon lesquelles l’accord aliène leur communauté du reste de la Grande-Bretagne, Joe Biden et son gouvernement se sont lancés. protocole pourrait conduire à une rupture de l’Accord du Vendredi Saint, qui a apporté la paix après des décennies de troubles en 1998.

Le président Biden a déclaré: « Nous avons dépensé énormément de temps et d’efforts, les États-Unis, c’était un effort bipartite majeur fait … Et je n’aimerais pas du tout voir, et je pourrais ajouter que beaucoup de mes collègues républicains aimeraient pour voir, un changement dans les accords irlandais, le résultat final ayant une frontière fermée en Irlande. »

Revenant sur les commentaires et l’implication des États-Unis, un lecteur d’Express.co.uk, Gill01271, a déclaré: «Je voudrais demander à Joe combien de régions des États-Unis sont soumises aux règles et réglementations d’une entité étrangère, j’aimerais entendre sa réponse.

Un autre, Mosquito, a déclaré : « Le Royaume-Uni soutiendra toujours l’accord du Vendredi saint. Il n’érigera jamais de barrières ou de frontières… Biden a-t-il son propre programme ? Si c’est le cas, il devrait sortir et le dire. Sinon, il devrait peut-être écouter le point de vue du Royaume-Uni et comprendre les problèmes qui doivent être résolus. »

Le commentateur CR2 a fait valoir la notion à une échelle plus sauvage, suggérant que Biden ne devrait donner son avis qu’à titre de conseil : , l’Irlande du Nord est un autre… les conseils polis de Biden vont jusqu’au bout. [sic] »

LIRE LA SUITE:

L’Irlande cède à Biden pour une augmentation du taux d’imposition des sociétés

D’autres ont pris l’attaque contre le président à un niveau personnel.

Getoutforgood a déclaré: « Gardez le nez dehors Biden où que vous soyez, c’est le chaos! », tandis qu’un autre, Simpleguy a déclaré: « Biden n’a même pas pu trouver l’Irlande sur une carte. »

Un commentaire a porté sur le bilan du président Biden depuis son entrée en fonction, en accordant une attention particulière à l’Afghanistan.

« Nous ne prendrons aucune conférence de cet IDIOT », a déclaré Dougie-Mac49.

Certaines personnes ont également remis en question l’héritage irlandais de Joe Biden.

High Five a déclaré: «Je vis en N’Irlande et tout ce discours sur les troubles si le protocole est supprimé est un non-sens total. Premièrement, qui va se battre ou causer des problèmes, personne ici à ma connaissance n’a la moindre idée. Deuxièmement, Biden étant en partie irlandais du côté de sa mère a ce rêve d’une Irlande unie mais aucune mention de son héritage anglais. Pour une raison inconnue, la plupart des Américains veulent avoir cet héritage, Dieu seul sait pourquoi.

Soulignant les problèmes à la maison, Scotty63, a déclaré: « Biden et son administration doivent s’en tenir à la politique intérieure dans laquelle se trouve l’Amérique. Ne vous mêlez pas des affaires des autres pays, car leur politique étrangère ne vaut rien. »

Ceci a été soutenu par Lysith3a qui a déclaré : « Les États-Unis comprennent la situation de l’Irlande du Nord à peu près autant qu’ils comprennent le Moyen-Orient. Pourquoi quelqu’un les écoute est déconcertant. Une nation naissante qui devrait se concentrer sur ses propres problèmes.

Alors que l’UE et le Royaume-Uni doivent encore finaliser les prochaines étapes concernant le protocole, la situation reste tendue.

A NE PAS MANQUER :

La Chine développe des navires de guerre secrets « Sea Hunter » [REVEAL]

Les tambours de guerre chinois martèlent les exercices militaires [INSIGHT]

Un Allemand « gratifié » se moque de la Grande-Bretagne à propos du Brexit et des problèmes d’approvisionnement [OPINION]

Les syndicalistes et les groupes loyalistes ont mis en garde contre les conséquences désastreuses pour ceux qui travaillent dans les ports et les docks d’Irlande du Nord, suggérant qu’ils sont complices de l’introduction de la frontière le long de la mer d’Irlande, provoquant ainsi une division entre le Nord et la Grande-Bretagne.

En outre, des escarmouches ont eu lieu et pourraient dégénérer entre les communautés unionistes et nationalistes de la région, certaines zones de l’ouest de Belfast étant ciblées par des groupes de jeunes hommes et d’enfants, probablement influencés par des lieutenants loyalistes plus expérimentés.

Bien que Joe Biden n’ait peut-être pas son mot à dire sur les événements qui se déroulent, son influence en la matière est indéniable, utilisant le protocole comme un avertissement à Boris Johnson sur tout accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni, laissant entendre que jusqu’à ce que la situation soit résolue , la Grande-Bretagne restera en queue de peloton lorsqu’il s’agira de commercer avec les États-Unis.