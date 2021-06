Brexit news: les Britanniques font rage alors que la France déclare que NI ne fait pas partie du Royaume-Uni dans le Brexit | Politique | Nouvelles

in

Les frictions sur le protocole d’Irlande du Nord ont intensifié les tensions entre le Royaume-Uni et l’UE ces derniers jours. Boris Johnson a averti que les contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur les marchandises voyageant vers l’Irlande du Nord à travers la mer d’Irlande placent effectivement une frontière dans tout le Royaume-Uni.

Une source britannique affirme que le Premier ministre a tenté d’expliquer les problèmes en demandant à M. Macron d’imaginer des contrôles sur les marchandises voyageant de Toulouse à Paris.

Le président français aurait répondu en disant que le problème était différent car les deux villes citées se trouvaient dans un même pays.

M. Johnson a été choqué et stupéfait par l’ignorance, faisant rage aux médias par la suite “le Royaume-Uni est un seul pays et un seul territoire” et l’UE “a juste besoin de se mettre cela dans la tête”.

Revenant sur les propos de ce matin, une source diplomatique française a déclaré : “Je suis certain que le Premier ministre sait que l’Irlande du Nord ne fait pas partie de la Grande-Bretagne”.

Alors que la Grande-Bretagne fait référence au continent de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles, le Royaume-Uni fait référence au continent et à l’Irlande du Nord comme un seul pays et une seule zone économique.

Maintenant, les Britanniques s’en sont pris à M. Macron et à ses commentaires, beaucoup affirmant que le président français avait “complètement tort”.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : “Lol, l’UE et les autres pensaient que l’Irlande du Nord était séparée du Royaume-Uni.

“C’est le niveau d’intelligence que nous traitons avec les gens.

Un troisième a ajouté: “Cela montre à quel point les représentants de l’UE sont ignorants lorsqu’ils traitent des négociations sur ce divorce du Brexit.

“Ils n’ont aucune idée de NI, de ses habitants, de son histoire, de ses exigences, de sa relation avec le Royaume-Uni, de la façon dont il est gouverné, probablement même de son emplacement sur la carte. etc. etc. la liste est longue.

“Ils sont désemparés et ça descend de Macron.”

Un quatrième lecteur d’Express.co.uk a déclaré : « Comme d’habitude, Macron a complètement tort.

“Et je pense que la grande majorité de la population d’Irlande du Nord serait d’accord avec moi.”

D’autres ont souligné si la Corse faisait partie de la France dans la logique de M. Macron.

Une personne a dit : « Donc la Corse ne fait pas partie de la France !!!!

“C’est un idiot gai.”

Un autre lecteur a commenté : « Macron est une honte absolue de dire cela.

“Je l’aurais jeté dehors. Dégoûtant.”

“Le président a déclaré que Toulouse et Paris faisaient partie d’une même zone géographique et que l’Irlande du Nord était sur une île”, a ajouté l’Elysée.

“Le président tient à souligner que la situation était assez différente et qu’il n’était pas juste de faire ce genre de comparaison.”

Blâmant le Royaume-Uni pour les problèmes commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, la source a déclaré que M. Macron a affirmé que la perturbation des échanges était une conséquence du Brexit.