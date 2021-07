Brexit news: les Britanniques font rage alors que la Nouvelle-Zélande menace de bloquer le méga pacte commercial – “Je me suis trompé!” | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre néo-zélandais s’est entretenu avec l’Institut des affaires internationales du pays, où elle a déclaré que les pourparlers commerciaux avec la Grande-Bretagne étaient “bien avancés”. Boris Johnson a fait de l’adhésion à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) une priorité pour Brexit Britain.

Dans une menace voilée contre la Grande-Bretagne du Brexit, Mme Ardern a semblé suggérer que la Nouvelle-Zélande pourrait bloquer toute tentative d’adhésion au CPTPP.

Composé de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour et du Vietnam, le bloc représentait 110 milliards de livres sterling de commerce britannique en 2019.

Le Premier ministre a déclaré : « Le mois dernier, nous avons rejoint un consensus sur la formation d’un groupe de travail pour négocier l’adhésion du Royaume-Uni au CPTPP.

« D’autres économies pourront également rejoindre le CPTPP.

“Le CPTPP est notre accord de la plus haute qualité.

« Ceux qui aspirent à adhérer devront être en mesure de répondre à ses normes élevées. »

En parlant des relations internationales après la pandémie de coronavirus, Mme Ardern a ajouté : « Les gouvernements devront se réengager à soutenir un ordre régional ouvert et fondé sur des règles ; celui qui est plus durable et résilient.

“Et nous devons nous réengager à faire ce que nous pouvons, pour encourager ce changement.

“Nous le ferons de manière pragmatique, qui fait avancer nos intérêts et qui est conforme aux valeurs de la Nouvelle-Zélande.”

Cela survient après que l’UE et les États-Unis aient accusé à plusieurs reprises le Royaume-Uni de ne pas appliquer correctement le protocole d’Irlande du Nord signifierait enfreindre le droit international.

Maintenant, les Britanniques ont exprimé leur colère face aux menaces voilées sur les chances du Royaume-Uni de rejoindre le CPTPP.

Réagissant à l’histoire initiale d’Express.co.uk, un lecteur a insisté sur le fait que Mme Ardern s’était « trompée » en suggérant que le Royaume-Uni devait respecter un « ordre régional basé sur des règles ».

Ils ont ajouté: “Ses remarques doivent être adressées à l’UE et non au Royaume-Uni.”

Un autre lecteur a ajouté : « Si Ardern menace à nouveau, alors nous devrions retirer la Nouvelle-Zélande des partenaires de confiance. »

Un autre a suggéré: “Quand la sixième économie mondiale frappe à la porte, les portes s’ouvrent.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Il y a le respect des règles, puis il y a le respect des règles appliquées par un régime qui cherche à vous punir pour ses propres fins. Ardern doit se raccrocher à celui-ci.”

Et un autre a dit: “Ne faites pas attention, elle sera bientôt partie!”

Certains lecteurs ont suggéré que l’adhésion au CPTPP ne devrait pas être une priorité pour le Brexit Britain, comme l’a souligné un lecteur : « Une semaine, le Premier ministre néo-zélandais critique les tentatives de libération de l’économie britannique par tous ceux qui sortent des restrictions actuelles de Covid.

«Puis la semaine suivante, il y a une ingérence dans les tentatives pour que les marchandises circulent plus librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

“Ensuite, il y a des menaces de falsifier l’adhésion de la Grande-Bretagne au CPTPP également…

“Donc, ce sont trois domaines affectant la prospérité économique de la Grande-Bretagne dans lesquels le Premier ministre néo-zélandais s’est mêlé en quelques jours seulement.

“Concentrez-vous sur les accords commerciaux et sur l’amélioration des flux de marchandises avec vos amis et alliés plutôt que d’être perçu comme étant inutilement en train d’interférer et d’entraver activement ailleurs, lorsque la prospérité commerciale entre des alliés de confiance est ce qui convient le mieux à tout le monde.”

Un utilisateur a également ajouté: “Truss devrait repenser tout accord avec cette femme qui contrôle un pays avec la moitié de la population de Londres, en fait nous devrions repenser le retrait de tout commerce que nous avons déjà.”

Fin juin, le ministre néo-zélandais du Commerce, Damien O’Connor, a suggéré que le pays se concentrerait sur le renforcement des liens avec le Royaume-Uni plutôt qu’avec les États-Unis.

Il a déclaré que la Nouvelle-Zélande n’avait pas encore demandé à l’administration américaine de Joe Biden si elle serait intéressée à entamer des pourparlers.

On a demandé à M. O’Connor si les négociations commerciales américaines avaient commencé – il a répondu : “Pas directement, non.

“Mais les États-Unis sont vraiment positifs à propos du commerce. Ils se sont réengagés dans les forums internationaux. Mais ils admettent qu’ils ont beaucoup de problèmes nationaux sur lesquels travailler.

“Les signaux et l’engagement que nous avons eu jusqu’à présent sont positifs mais je pense que nous devons être réalistes.”