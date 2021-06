Brexit news: les Britanniques font rage contre les nouveaux accords de la France et de l’Allemagne “Nous ont traités comme des ennemis!” | Politique | Nouvelles

Les ambassadeurs, les ministres et leurs équipes auraient des entretiens à huis clos pour voir s’il existe un moyen pour les pays de renforcer leurs liens avec le Royaume-Uni après son départ de l’UE. Les gouvernements de Paris, Berlin et Rome sont intéressés à signer leurs propres accords avec le gouvernement de Boris Johnson pour ouvrir davantage de voies pour une coopération accrue sur les questions relatives à la défense, selon The Guardian. Mais les derniers développements surviennent après que la Grande-Bretagne a insisté sur le fait qu’elle n’était pas intéressée à forger des liens plus étroits de coopération en matière de sécurité et de politique étrangère avec l’UE.

Le Royaume-Uni a achevé son départ de l’UE à la fin de l’année dernière après avoir signé un accord commercial à la 11e heure après près d’un an de pourparlers tendus et souvent amers.

Le Premier ministre, M. Johnson, s’est réjoui de la nouvelle souveraineté britannique, insistant sur le fait que le pays prospérera en dehors du bloc.

Maintenant, les informations selon lesquelles la France, l’Allemagne et l’Italie espèrent leurs propres accords post-Brexit avec la Grande-Bretagne pour renforcer la coopération en matière de défense ont déclenché une réaction furieuse de la part des Britanniques.

Il y a plus de dix ans en 2010, la Grande-Bretagne et la France ont signé l’accord de Lancaster House comprenant deux traités sur la défense et la sécurité, ainsi que sur la coopération nucléaire.

Celles-ci se sont concentrées sur une coopération croissante et sur « le partage et la mise en commun de matériaux et d’équipements, notamment par l’interdépendance mutuelle, la construction d’installations communes, l’accès mutuel aux marchés de défense de chacun et la coopération industrielle et technologique ».

Plus tard ce mois-ci, le Premier ministre M. Johnson devrait se retrouver face à face avec le président français Emmanuel Macron lors du sommet du G7 à Cornwall.

Une rencontre privée entre les deux dirigeants n’a pas été exclue par l’équipe de M. Macron – malgré les tensions croissantes du Brexit qui existent actuellement entre les deux pays.

Ces tensions ont considérablement augmenté le mois dernier lorsque le Royaume-Uni a envoyé deux navires de guerre dans les îles anglo-normandes après que des navires de pêche français ont bloqué un port dans le cadre d’une dispute en cours concernant l’accès aux eaux côtières britanniques.

La réaction furieuse était centrée sur les frustrations suscitées par un retard dans les licences de pêche post-Brexit.