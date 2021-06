Brexit news: les Britanniques FURIEUX à propos du projet Fear alors que le Royaume-Uni célèbre son départ de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a marqué le Brexit la semaine dernière avec un article soulignant les aspects positifs du départ du Royaume-Uni de l’UE. Il s’agit d’un rapport de l’Independent Business Network (IBN), présidé par l’ancien député européen du Brexit Party, John Longworth, qui a conclu que le “Project Fear” du Remainer s’est avéré être un Project Delusion. Le Royaume-Uni étant prêt pour un avenir prospère en tant qu’État indépendant, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​révélé leur colère face aux tentatives du “Project Fear” de faire dérailler le Brexit.

Un lecteur s’est délecté des tentatives infructueuses de Remainers et a insisté sur le fait que le Royaume-Uni surpassera l’UE à l’avenir.

Ils ont déclaré: “La seule façon dont le Royaume-Uni va est en hausse, l’UE d’autre part est en baisse.”

Un autre a déclaré : « Les autres sont tombés dans le piège des mensonges. Ils ne savaient pas contre quoi ils votaient.

Un troisième a ajouté : « Soyons réalistes ici, dans six mois et il y a ceux qui porteraient des jugements sur le Brexit.

“D’après moi, cela ne ressemble en rien à ce que ces prophètes de malheur voudraient nous faire croire, oui, il reste des problèmes à surmonter, mais le diagnostic à long terme s’annonce bien, contrairement à l’avenir de l’UE.”

Un autre a ajouté: “C’est drôle de voir que les Remainers ne peuvent jamais proposer un seul argument cohérent pour expliquer pourquoi le Royaume-Uni ne devrait pas être une démocratie indépendante et autonome.

“C’est pourquoi ils recourent constamment à la peur du projet même si cela ne fonctionne jamais.”

Dans son article, le secrétaire aux Affaires a affirmé que le Royaume-Uni est désormais prêt pour des décennies de croissance et de certitude économique hors de l’UE.

JUST IN: Brexit LIVE: Un haut responsable de l’UE est intervenu pour expliquer les problèmes liés à l’accord

En particulier, M. Kwarteng a affirmé que le Royaume-Uni serait désormais en mesure de façonner ses propres lois, d’encourager le développement de la recherche et du développement et de supprimer toutes les obligations en matière d’aides d’État envers l’UE.

Il a déclaré : « À chaque étape du processus, nous faisons tout notre possible pour nous assurer que le Royaume-Uni est le meilleur endroit au monde pour démarrer et développer une entreprise.

« À cette fin, nous avons mis en place le groupe de travail sur l’innovation, la croissance et la réforme de la réglementation pour aider à faire la lumière sur la meilleure façon d’utiliser nos nouvelles libertés réglementaires, et nous répondrons à leurs propositions dès que possible.

«Notre nouvelle unité des opportunités du Brexit garantira que nous mettrons à profit ces avantages, en tirant le meilleur parti des opportunités économiques et politiques du Brexit pour renforcer notre économie dynamique et de libre entreprise qui embrasse les instincts et le savoir-faire du secteur privé.

« Nous posons les bases pour mieux reconstruire après la pandémie – et les premiers signes sont positifs. »

Il a également souligné les 68 accords commerciaux conclus depuis le début de l’année dernière avec le dernier avec l’Australie qui a mis le Royaume-Uni sur la voie de l’adhésion au Partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP).

Il a ajouté : « Nous faisons de ce pays une véritable Grande-Bretagne mondiale, et ce fait est incarné par notre présidence de la COP26 – faire avancer notre révolution industrielle verte à l’échelle mondiale alors que nous cherchons à éradiquer notre contribution au changement climatique.

“Encore une fois, ce leadership signifie plus d’opportunités pour les Britanniques – prenez l’annonce de GE Renewable qu’ils investiraient dans l’éolien offshore au large de Teesside, créant jusqu’à 750 emplois dans la région.

«Ce n’est qu’un avant-goût des progrès que nous avons réalisés au cours des cinq années écoulées depuis que nous avons voté pour reprendre le contrôle. Pensez simplement à ce que nous pouvons espérer dans les cinquante prochaines années.

La semaine dernière a marqué cinq ans depuis que le pays a voté à 52 % contre 48 pour quitter l’UE.